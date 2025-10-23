Xiaomi представила новую серию умных телевизоров с подсветкой Mini LED. Линейка Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 получила огромный экран, сверхвысокое разрешение и флагманские технические характеристики.

Новые Mini LED-телевизоры китайского бренда отличаются безрамочным дизайном с ультратонкими рамками вокруг экрана. Ранее серия TV S Pro Mini LED 2026 включала модели с диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов, а теперь компания представила гигантскую 98-дюймовую версию для китайского рынка. Экран поддерживает частоту обновления 144 Гц с возможностью разгона до 288 Гц, технологию MEMC (при 4K 120 Гц), охват цветового пространства DCI-P3 на уровне 93%, поддержку HDR10+ и Dolby Vision, а пиковая яркость достигает 5700 нит.

Благодаря технологии Mini LED, самый крупный телевизор серии предлагает 880 зон локального затемнения. Устройство также оснащено системой защиты зрения Xiaomi Qingshan, режимом Filmmaker Mode и технологией Visual Engine Pro, которая снижает отражения и делает изображение более комфортным для восприятия.

Аудиосистема телевизора представляет собой конфигурацию 2.1.2, настроенную Harman. Она включает два 25-ваттных широкополосных и высокочастотных динамика, один 15-ваттный низкочастотный и два 8-ваттных твитера, обеспечивая объемное звучание.

В основе устройства лежит четырёхъядерный процессор, дополненный 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Телевизор работает под управлением Google TV. Среди интерфейсов — Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, три порта HDMI 2.1, разъём 3,5 мм для наушников и Ethernet.





В Китае 98-дюймовый Mini LED-телевизор Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 уже доступен для предзаказа по цене 7599 юаней (примерно 1066 долларов США).