Одновременно с запуском смартфонов серии K90 компания Xiaomi представила в Китае новый 98-дюймовый телевизор Redmi TV X 2026. Его стоимость составляет 7599 юаней (около 1070 долларов США) — почти вдвое больше, чем у 85-дюймовой модели, представленной ранее в этом месяце за 4799 юаней (примерно 670 долларов).

Redmi TV X 98 оснащён Mini LED-панелью с 880 зонами подсветки и пиковой яркостью 1300 нит. Экран поддерживает разрешение 4K, частоту обновления 144 Гц в стандартном режиме и до 288 Гц в игровом режиме. По словам Xiaomi, система защиты зрения Qingshan Eye Protection использует сочетание аппаратных и программных технологий для снижения уровня синего света и автоматической настройки цветовой температуры в зависимости от освещения в комнате.

В основе телевизора лежит операционная система HyperOS 3 и четырёхъядерный процессор Cortex-A73, дополненный 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Среди интерфейсов — Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, два порта HDMI 2.1 с поддержкой eARC, USB 3.0, Ethernet и оптический аудиовыход.

С точки зрения изображения, устройство поддерживает HDR10+, цветовой охват DCI-P3 на уровне 94% и точность цветопередачи ΔE≈2. Каждый телевизор проходит заводскую калибровку. Также используется фирменный движок Full-Stack Color Engine и интеллектуальная система локального затемнения, управляемая искусственным интеллектом, которая регулирует контраст и яркость по зонам. Это обеспечивает глубокий чёрный цвет, более яркие светлые участки и естественные оттенки.

Для геймеров предусмотрены технологии VRR, Dolby Vision Gaming и FreeSync Premium, а время отклика составляет всего 4 мс.





Как и другие телевизоры Xiaomi, Redmi TV X 2026 может выступать в роли центра умного дома. Голосовой помощник Xiao Ai теперь распознаёт несколько китайских диалектов и способен поддерживать непрерывный диалог. Обновлённый интерфейс позволяет легко управлять устройствами экосистемы Xiaomi, а сам телевизор можно использовать для одновременного просмотра нескольких спортивных трансляций или в режиме цифровой картины, когда экран не используется.