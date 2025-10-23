Xiaomi обновила линейку планшетов Redmi K Pad, представив новый цвет корпуса под названием Flowing Gold White. Стоимость версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти составляет 2999 юаней (около 420 долларов США). Также доступна версия на 16 ГБ + 512 ГБ по цене 3499 юаней (примерно 490 долларов).

Новый вариант дополнил уже существующие расцветки — Deep Black (чёрный), Misty Purple (пурпурный) и Spruce Green (зелёный). Планшет сохранил 8,8-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 3008×1880 пикселей, переменной частотой обновления до 165 Гц и пиковой яркостью до 700 нит в режиме повышенной яркости. Экран поддерживает HDR10, HDR Vivid, Dolby Vision и защищён стеклом Gorilla Glass 5.

В основе устройства — чип MediaTek Dimensity 9400+. Xiaomi применила новую систему охлаждения с центральным тепловым дизайном и 12050 мм² алюминиевой паровой камерой для более эффективного отвода тепла. Планшет поддерживает нативный 3K-гейминг и оснащён графическим ускорителем Immortalis-G720 MC12.

Память представлена стандартами LPDDR5X и UFS 4.1, при этом максимальная конфигурация достигает 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ внутреннего хранилища. За звук отвечает симметричная аудиосистема с четырьмя динамиками и технологией Dolby Atmos, а также двумя линейными вибромоторами по оси X для улучшенной тактильной отдачи.

Redmi K Pad поддерживает Wi-Fi 7 и использует трёхантенную схему для снижения задержек. Также предусмотрены Bluetooth 5.4, разъёмы USB Type-C 3.2 Gen1 и USB 2.0. Новая конструкция с двумя портами USB-C позволяет использовать функцию обходной зарядки (bypass charging), которая снижает нагрев при одновременной работе и подзарядке.





Планшет оснащён аккумулятором ёмкостью 7500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Камеры включают 13-мегапиксельный основной и 8-мегапиксельный фронтальный сенсор. Вес устройства составляет 326 граммов, а толщина корпуса — всего 6,46 мм.