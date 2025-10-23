Президент США Дональд Трамп помиловал основателя криптобиржи Binance Чанпэна «CZ» Чжао, как сообщает CNBC.

Ранее Чжао признал себя виновным в содействии отмыванию денег во время руководства Binance и в прошлом году провёл четыре месяца в тюрьме.

«Президент Трамп воспользовался своими конституционными полномочиями и издал указ о помиловании господина Чжао, которого администрация Байдена преследовала в рамках своей войны против криптовалют», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Каролайн Левитт.

Помилование Трампа произошло спустя два месяца после публикации The Wall Street Journal, в которой утверждалось, что криптопроект семьи Трампа получил выгоду от партнёрства с малозаметной торговой платформой, связанной с Binance. По данным издания, с момента выборов 2024 года этот проект заработал около 4,5 миллиарда долларов.

После признания вины по обвинениям Министерства юстиции в 2023 году Чжао согласился покинуть пост генерального директора Binance, выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов и больше никогда не занимать руководящие должности в компании. После этого Binance пришлось выплатить правительству США 4,3 миллиарда долларов — один из крупнейших корпоративных штрафов в истории страны.



