Крупные американские компании Amazon, Google и Microsoft распространили среди сотрудников внутренние меморандумы, в которых требуют обладателей рабочих виз H-1B, находящихся за пределами США, немедленно вернуться в страну. С полуночи воскресенья, 21 сентября 2025 года, вступают в силу новые ограничения: для въезда по визе H-1B потребуется внести дополнительный платёж в размере 100 тысяч долларов.

Контекст: Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому для заявителей на программу по получению рабочих виз H-1B вводится ежегодный сбор в размере 100 000 долларов. В указе Трампа говорится о «злоупотреблениях» программой по получению рабочих виз H-1B. В случае, если установленная плата в размере 100 тысяч долларов не будет внесена заявителем, то въезд в страну будет ограничен. Это нужно, чтобы компании больше нанимали людей внутри страны, а не привлекали зарубежную рабочую силу. В случае IT-индустрии этот закон может быть губительным.

Согласно документам, опубликованным в социальных сетях, компании признают, что времени на подготовку почти не было, и приносят извинения за позднее уведомление. В то же время работникам обещана поддержка и дальнейшие разъяснения, как только ситуация прояснится.

В письмах подчеркивается, что все сотрудники с визами H-1B и члены их семей в статусе H-4, уже находящиеся в США, должны воздержаться от международных поездок до особого распоряжения. Поскольку новые правила сформулированы как ограничение на пересечение границы, работники опасаются, что при выезде за рубеж вернуться обратно будет невозможно без крупного сбора.





Утечка меморандумов

Microsoft в своём уведомлении ссылается на текст президентской прокламации «Restriction on Entry of Certain Nonimmigrant Workers». В документе сказано, что с 12:01 ночи по восточному времени 21 сентября 2025 года (9:01 вечера по тихоокеанскому времени 20 сентября) въезд в страну в статусе H-1B невозможен без дополнительного платежа в 100 тысяч долларов за каждую петицию.

Компания сообщает, что вечером планирует опубликовать форму для сотрудников, находящихся за границей, чтобы оперативно связаться с каждым и оказать поддержку при возвращении в страну. В Microsoft отмечают, что ограничения касаются только визы H-1B, другие категории виз остаются без изменений. Также компания пояснила: приостановка обработки петиций H-1B за пределами США не затрагивает продления и смену статуса внутри страны.





Google в своём меморандуме подчёркивает, что прокламация вступает в силу в воскресенье в 12:01 по восточному времени. Первичная юридическая оценка компании говорит о том, что возвращение в США после этого времени возможно только при условии внесения обязательного платежа в размере 100 тысяч долларов. По мнению Google, это приведёт к серьёзным задержкам или даже невозможности вернуться в страну.

Сотрудникам даются конкретные инструкции: тем, кто находится в США, настоятельно рекомендуется не выезжать; тем, кто за пределами страны, — попытаться вернуться до указанного срока. В случае невозможности сделать это в Google советуют обращаться за помощью по внутреннему каналу поддержки go/immigration-help.

Amazon в своём обращении сообщает, что анализирует положения президентской прокламации, но пока ясно главное: с 21 сентября 2025 года в 12:01 по восточному времени (9:01 вечера по тихоокеанскому времени 20 сентября) обладатели визы H-1B не смогут въехать в США без уплаты 100 тысяч долларов.

Компания рекомендует всем сотрудникам с визами H-1B и их зависимым с визами H-4, находящимся в США, оставаться в стране и не выезжать в ближайшее время. Тем, кто сейчас за границей, советуют немедленно вернуться и пройти американскую таможню до наступления срока действия ограничений. Если сделать это невозможно, Amazon просит воздержаться от попыток въезда до появления новых инструкций.

Реакция компаний

На момент публикации Microsoft отказалась комментировать ситуацию публично. Amazon и Google также пока не предоставили официальных заявлений для СМИ.