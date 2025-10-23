В стремлении воссоздать очарование аналоговой фотографии, но с учетом современных технологий, компания Lomography представила Lomo MC-A. Это 35-мм камера, выполненная в стиле классических «мыльниц», оснащенная ручной перемоткой пленки и встроенным аккумулятором с зарядкой через USB-C.

Камера оборудована 32-мм объективом с фиксированным фокусным расстоянием и светосилой f/2.8. В наличии встроенная вспышка, система автофокусировки, расширенные ручные настройки экспозиции, а также автоматический режим и режим приоритета диафрагмы. Доступна ручная зональная фокусировка и функция мультиэкспозиции, предназначенная для творческих экспериментов и создания уникального «пленочного» эффекта.

Особое внимание уделено деталям: предусмотрена поддержка аксессуара Splitzer для разделения кадра, а также набор цветных фильтров для вспышки, позволяющих придать снимкам большую выразительность. Благодаря весу чуть более 400 граммов, камеру удобно носить с собой и использовать для уличной фотографии.

Продажи Lomo MC-A стартуют лимитированными сериями, а первые поставки запланированы до 24 декабря. В настоящий момент открыт предварительный заказ по цене 549 долларов (44 800 руб.).