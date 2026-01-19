Lenovo представила в Китае игровой монитор Legion Pro 27Q-10, который стал расширенной версией базовой модели, анонсированной днём ранее. Новинка уже появилась в продаже по цене 387 долларов.

Legion Pro 27Q-10 оснащён 26,5-дюймовой QD-OLED-панелью с разрешением QHD (2560 × 1440 пикселей), соотношением сторон 16:9 и плотностью пикселей 109 PPI. Монитор ориентирован на киберспорт и требовательных геймеров, которым важны высокая частота обновления, минимальная задержка и точная цветопередача.

В основе дисплея лежит QD-OLED-матрица с самосветящимися пикселями и квантовыми точками для расширения цветового охвата. Панель поддерживает нативную 10-битную глубину цвета, охватывает 99% цветовых пространств sRGB и DCI-P3, обладает контрастностью 1 500 000:1, яркостью до 250 нит в SDR-режиме и пиковым значением до 1000 нит.

Монитор сертифицирован по стандарту DisplayHDR True Black 400 и поддерживает Dolby Vision. Время отклика составляет всего 0,03 мс (GtG), а нативная частота обновления достигает 280 Гц. Для плавного изображения предусмотрены технологии AMD FreeSync Premium Pro, VESA Adaptive Sync и сертификация ClearMR 15000, что снижает разрывы кадров и задержки в динамичных сценах.

Lenovo уделила внимание защите OLED-панели от выгорания. В арсенале — сдвиг пикселей, распознавание статичных изображений, обнаружение границ и тепловая модуляция. Эти механизмы призваны снизить риск остаточных изображений и продлить срок службы экрана.





В плане подключений Legion Pro 27Q-10 предлагает два порта HDMI 2.1 и один DisplayPort 1.4 — все они поддерживают вывод изображения в разрешении 2K при частоте 280 Гц. Также предусмотрен USB-хаб с одним портом USB-B для подключения к ПК и тремя USB-A 3.2 Gen 1 для периферии, а также поддержка KVM-переключателя.

Комплектная подставка позволяет регулировать высоту в пределах 135 мм, наклонять экран от −5° до 22°, поворачивать его на ±45° и разворачивать в портретный режим на ±90°. Кроме того, монитор совместим с настенными креплениями VESA формата 100 × 100 мм.

Для снижения нагрузки на зрение монитор получил сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light и Eyesafe Display 2.0, а также аппаратную DC-регулировку яркости, что делает его более комфортным для длительных игровых и рабочих сессий.