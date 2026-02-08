Компания Lenovo запустила в Китае обновлённые версии бизнес-ноутбуков ThinkBook 14+ и ThinkBook 16+ с новым процессором AMD Ryzen AI 7 H 450, ориентированным на задачи искусственного интеллекта. Базовая конфигурация с 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD предлагается по цене 6999 юаней ($1008) через площадку JD.com, что позиционирует устройства как доступные рабочие станции для ИИ-разработчиков и профессионалов.

Основой обновления стал процессор Ryzen AI 7 H 450 с 8 ядрами, 16 потоками, максимальной частотой 5,1 ГГц и интегрированным нейропроцессором (NPU) производительностью до 50 TOPS. Графическая часть представлена встроенным GPU AMD Radeon 860M на архитектуре RDNA 3.5. Система охлаждения обеспечивает теплопакет до 80 Вт для 14-дюймовой модели и до 83 Вт для 16-дюймовой, что позволяет полностью раскрыть потенциал чипа под нагрузкой.

Обе модели оснащены 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8533 МТ/с и SSD PCIe 4.0 TLC на 1 ТБ с возможностью установки двух накопителей формата M.2 2280 (суммарно до 8 ТБ). Для автономности предусмотрена батарея ёмкостью 99,9 Вт·ч с поддержкой быстрой зарядки GaN-адаптером на 140 Вт — 60% за 30 минут при выключенном устройстве.

Ключевое различие — дисплеи. ThinkBook 14+ получил 14,5-дюймовую панель с разрешением 3K (3072×1920 пикселей), частотой 120 Гц и яркостью 500 нит. ThinkBook 16+ оснащён 16-дюймовым экраном с разрешением 3,2K (3200×2000 пикселей) и повышенной частотой обновления 165 Гц. Оба дисплея покрывают 100% цветового пространства DCI-P3, имеют сертификаты Pantone Validated, Pantone SkinTone Validated и TÜV-маркировку по снижению синего света.

В конструкции сохранён цельнометаллический корпус (панели A, C, D) с поворотом крышки на 180 градусов, сенсорный тачпад ForcePad с тактильной отдачей, клавиатура с ходом клавиш 1,5 мм и ИК-камера с физической шторкой. Портовая выборка включает два USB4, два USB 3.2 Gen 1, HDMI 2.1 FRL, гигабитный Ethernet, слот для SD-карт и разъём для док-станции TGX (подключение внешней видеокарты). Беспроводные интерфейсы представлены Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.





Ноутбуки поставляются с предустановленной Windows 11 Pro и фирменными утилитами Lenovo для управления ИИ-функциями. Глобальный релиз ожидается в марте-апреле 2026 года. Обновление линейки ThinkBook усиливает конкуренцию в сегменте бизнес-ноутбуков с ИИ-акселерацией, где уже представлены модели Dell Latitude с чипами Intel Core Ultra и HP EliteBook с Snapdragon X Elite.