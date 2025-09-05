Мы уже видели ноутбуки с двумя экранами. Мы видели устройства с гибкими дисплеями, которые разворачиваются в большие, а также модели с раздвижными экранами для увеличения рабочей области. Многие из этих концептов воплощала Lenovo, и теперь компания представила ещё одну необычную идею. На выставке IFA 2025 был показан концепт ноутбука с экраном, который можно вращать между вертикальной и горизонтальной ориентацией.

Новый ThinkBook VertiFlex, также известный как Project Pivo, оснащён 14-дюймовым дисплеем, закреплённым на механизме, позволяющем использовать экран в обоих положениях.





Lenovo подчёркивает, что вертикальная ориентация экрана удобна для чтения длинных документов, написания или проверки кода, а также для многозадачности. Более того, когда дисплей стоит вертикально, пространство за ним можно использовать в качестве подставки для смартфона, превращая ноутбук в ещё более универсальное устройство.

Несмотря на необычный механизм, толщина ноутбука составляет всего около 18 мм, а вес — 1,39 кг. Однако компания не уточнила, из каких материалов сделан корпус, не раскрыла разрешение экрана или используемую технологию дисплея. Также неизвестно, моторизирован ли поворотный механизм или его придётся вращать вручную.





Пока Lenovo не сообщила, планируется ли выпуск ThinkBook VertiFlex в продажу, а также не раскрыла технические характеристики и уровень прочности конструкции.

Стоит отметить, что идея не является уникальной. Несколько лет назад тайваньская компания Compal уже демонстрировала похожий концепт под названием Pivobook с аналогичным поворотным экраном. Совпадение в названиях, вероятно, связано с игрой слов от английского “pivot” (“поворот”).



