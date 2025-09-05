На выставке IFA 2025 Lenovo представила обновления для своих самых производительных ноутбуков ThinkPad P16 Gen 3 и ThinkPad P1 Gen 8. Оба устройства получили новые процессоры Intel Arrow Lake и современные графические решения.

ThinkPad P16 Gen 3: максимум производительности

Флагман серии — ThinkPad P16 Gen 3. Его стартовая цена — $3 339. Внутри установлены новейшие процессоры Intel Core Ultra 200HX, доступны видеокарты Nvidia RTX Pro вплоть до топовой версии, до 192 ГБ оперативной памяти DDR5 и до 12 ТБ NVMe PCIe Gen5-накопителя. В качестве опции предлагается 16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3,2K и сенсорным управлением.





Ноутбук весит от 5,6 фунта (около 2,5 кг) и толще дюйма, что делает его довольно громоздким. Зато у модели есть сменный аккумулятор и два порта Thunderbolt 5.

ThinkPad P1 Gen 8: компактнее и легче

Тем, кому важна мобильность, Lenovo предлагает ThinkPad P1 Gen 8. Он оснащается процессорами Intel Core Ultra 200 H-серии и графикой Nvidia RTX Pro 2000 (вместо RTX Pro 5000 у P16). Есть поддержка до двух портов Thunderbolt 5 и опция с 16-дюймовым OLED-дисплеем.





Толщина корпуса — всего 0,8 дюйма, вес — около 1,8 кг. Стартовая цена модели — $2 819.

Legion Pro 7 и новые игровые мониторы

Интересно, что самым тяжёлым устройством в линейке оказался не рабочий ноутбук, а игровой Legion Pro 7. При толщине 1,05 дюйма его вес составляет 6 фунтов (около 2,7 кг). Стоимость начинается с $2 399. Конфигурации включают процессор AMD Ryzen 9955HX3D и видеокарту Nvidia GeForce RTX 5080, что позволяет запускать современные игры на 16-дюймовом OLED-дисплее с частотой обновления 240 Гц.





Для тех, кто предпочитает внешний экран, Lenovo также представила новые игровые OLED-мониторы: