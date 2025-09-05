На выставке IFA Lenovo анонсировала новые игровые продукты, включая ноутбук Legion Pro 7. Характеристики у новинки впечатляющие: устройство работает на базе новейших процессоров AMD Ryzen 9 9000 HX, а максимальная конфигурация предусматривает чип Ryzen 9955HX3D.

В ноутбуке также используются видеокарты NVIDIA GeForce RTX — вплоть до модели RTX 5080. Дисплей здесь 16-дюймовый OLED с частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0,08 мс, что должно обеспечить отличное качество игрового процесса.





Максимальная комплектация включает до 2 ТБ хранилища и до 32 ГБ оперативной памяти. За охлаждение отвечает фирменная технология Coldfront, позволяющая без перегрева запускать самые требовательные игры на высоких настройках. Lenovo Legion Pro 7 поступит в продажу в ноябре по цене от $2400.

Кроме того, компания представила настольный ПК LOQ Tower 26ADR10. Он будет оснащаться процессорами AMD Ryzen 8000-й серии и видеокартами NVIDIA 50-й серии. Максимальные характеристики включают до 64 ГБ ОЗУ и 4 ТБ SSD. Продажи стартуют уже в этом месяце, цены начинаются с $1000.





Lenovo также анонсировала несколько новых игровых мониторов с высокими частотами обновления и множеством вариантов подключения. Их релиз запланирован на октябрь и ноябрь, в зависимости от модели. Цены будут варьироваться от $700 до $1100.