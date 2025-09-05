На выставке IFA 2025 компания Alogic представила свой самый широкий портфель профессиональных и корпоративных дисплеев. В него вошли новые док-станции-мониторы, ультраширокие модели и первый в мире сенсорный 6K-монитор, а также сопутствующие периферийные устройства. По словам компании, новинки рассчитаны на профессионалов, которым важны производительность и гибкость рабочих пространств.

Главной премьерой стал Aspekt UHD 4K Docking Monitor — 32-дюймовый дисплей, доступный в версиях с сенсорным экраном и без него. Он оснащён функциями док-станции, поддерживает зарядку по USB мощностью до 145 Вт, гигабитный Ethernet и возможность последовательного подключения нескольких мониторов. Сенсорная версия поддерживает ввод стилусом, распознаёт до 10 одновременных касаний и работает с жестами macOS и Windows. Для удобства пользователи смогут выбрать один из трёх стоек, включая Omni Fold Stand, в которую можно установить Mac mini и превратить монитор в компактный моноблок.





Цена Aspekt Touch составит $1,799. Версия без сенсора обойдётся дешевле — $1,299. Продажи стартуют в ноябре 2025 года.

Компания также показала Edge 5K Ultrawide Monitor — 40-дюймовый дисплей с разрешением 5120×2160, частотой обновления 100 Гц и яркостью 400 нит. Встроенный USB-C хаб на 90 Вт превращает его в центр рабочей станции. Дополнительно можно приобрести крепление Elevate Dual Vertical Mount для вертикальной установки сразу двух мониторов, что будет полезно, например, трейдерам или специалистам по мониторингу. Продажи Edge 5K начнутся 22 сентября, цена — $1,499.





Ещё одной крупной новинкой стал Clarity 6K Touch — первый в мире сенсорный 6K-монитор для Mac и Windows. 32-дюймовый дисплей имеет разрешение 6016×3384, охватывает 99% цветовых пространств Adobe RGB и DCI-P3, а также поддерживает работу со стилусом. В комплект входит Fold Stand, позволяющая использовать монитор как в вертикальном положении, так и в «режиме чертёжного стола». Продажи стартуют в середине октября, цена — $1,999.

Помимо мониторов, Alogic анонсировала новые периферийные устройства. Мышь Crux Mouse получила девять программируемых кнопок и тихий механизм нажатия, а клавиатура Hush Keyboard, выполненная из переработанного алюминия, совместима как с Mac, так и с Windows. Оба устройства будут стоить долларов. Также будет доступна Hush Mouse по цене 40 долларов.



