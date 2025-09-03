На выставке IFA 2025 Acer анонсировала ряд новых устройств на Chrome OS и ПК.

Главным устройством среди них стал алюминиевый Chromebook Plus Spin 514 с процессором MediaTek Kompanio Ultra 910. Этот чип — аналог флагманского Dimensity 9400 для смартфонов, но с немного упрощённым GPU. Он включает один мощный Cortex-X925, три Cortex-X4 и четыре Cortex-A720 ядра, что делает Chromebook Plus Spin 514 одним из самых производительных Arm-устройств на базе Chrome OS.





Чип также использует встроенный NPU для AI-задач на устройстве, таких как генеративное редактирование изображений и автоматизация задач в реальном времени. Chromebook поддерживает встроенные функции Google AI, включая интеграцию с Lens, и имеет отдельную клавишу Quick Insert для быстрого доступа к инструментам и генерации изображений.

Дополнительные характеристики: 14-дюймовый сенсорный экран (1800p при 60 Гц или 1200p при 120 Гц) с поддержкой стилуса USI 2.0, батарея на 70 Wh с до 17 часами работы, до 16 ГБ RAM и до 256 ГБ UFS-памяти. Также предусмотрены Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, камера 5 МП или 1080p и опциональный сканер отпечатков пальцев. Chromebook Plus Spin 514 выйдет в Северной Америке и регионах EMEA в следующем месяце, стартовая цена в США — $699,99.





Для настольного опыта на Chrome OS Acer анонсировала два новых Chromebox.

Chromebox CXI6 — премиум-модель с выбором процессоров от Intel Core i3-1305U до Core i7-150U, до 16 ГБ RAM и до 256 ГБ M.2 SSD. Он оснащён пятью портами USB 3.2 Gen 2, двумя HDMI, DisplayPort, слотом SD, портом 2.5G LAN и M.2 слотами для Wi-Fi и SSD, а также поддержкой Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E.





Более доступная и бесшумная модель — фанлесс Chromebox Mini CXM2. Она оснащается процессорами Intel N150–N350, до 16 ГБ RAM и до 128 ГБ eMMC. Среди портов — пять USB-A, два HDMI, один USB-C (USB 3.2 Gen 2) и гигабитный Ethernet. Также есть Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E.

Chromebox CXI6 поступит в продажу в США в декабре по цене $519,99. Chromebox Mini CXM2 станет доступен в Северной Америке в Q1 2026 по стартовой цене $329,99.



