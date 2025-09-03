predator helios 18 ai ph18 73 lifestyle 2.jpg
Acer анонсировала линейку Windows-ПК и периферию для геймеров и создателей контента. Главная новинка — гибридный ноутбук Predator Helios 18P AI для работы и игр. Также представлены настольные ПК Predator Orion 7000 и Orion 5000, клавиатура Predator Aethon 550 TKL и монитор Predator X27U F8.

Содержание
1. Predator Helios 18P AI: гибридная мощь для работы и игр
2. Predator Orion 7000: максимум производительности и продвинутое охлаждение
3. Predator Orion 5000: для серьёзных геймеров
4. Predator X27U F8: OLED с частотой до 720 Гц для киберспортсменов
5. Predator Aethon 550 TKL: точность и кастомизация
6. Цена и доступность
7. Полные спецификации

Predator Helios 18P AI: гибридная мощь для работы и игр

Predator Helios 18P AI ориентирован на профессионалов, которым нужен портативный компьютер с производительностью уровня десктопа — для ИИ-инференса, разработки, монтажа и игр.


Ноутбук оснащается процессором вплоть до Intel Core Ultra 9 285HX с поддержкой Intel vPro для аппаратной безопасности и стабильности корпоративного уровня. Заявлена поддержка до 192 ГБ EEC-памяти, которая обнаруживает и исправляет типичные ошибки данных, снижая риск сбоев и «тихой» порчи информации. Графика — вплоть до NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop с DLSS 4. Хранилище — до 6 ТБ PCIe Gen 5 SSD, есть Thunderbolt 5 Type-C, Killer Ethernet E5000B и Wi-Fi 7.

Экран — 18 дюймов, соотношение 16:10. Вариант с Mini LED предлагает 4K WQUXGA (3840×2400), HDR-режим с пиком 1000 нит и 100% DCI-P3 — для генерации изображений, монтажа видео и 3D-рендеринга.


Система охлаждения: два металлических вентилятора 6-го поколения AeroBlade с толщиной лопастей 0,05 мм (одни из самых тонких), термоинтерфейс из жидкого металла и векторные тепловые трубки.

Predator Orion 7000: максимум производительности и продвинутое охлаждение

Настольный Predator Orion 7000 (PO7-667) рассчитан на геймеров, создателей и профессионалов. До Intel Core Ultra 9 285K с интегрированным NPU для ИИ-нагрузок и видеокарта вплоть до NVIDIA GeForce RTX 5090 обеспечивают трассировку лучей и DLSS 4 с Multi Frame Generation. Система поддерживает NVIDIA NIM Microservices — современные ИИ-модели для сборки ассистентов, агентов и рабочих процессов на системах класса NIM-ready.


Для стабильной работы под нагрузкой применяется связка Predator CycloneX 360 и СЖО процессора. Такая термоконструкция повышает эффективность охлаждения на 15%2 и снижает температуру материнской платы на 9 °C[ii]. Память — до 128 ГБ DDR5 7200 MT/s XMP RGB, накопители — до 6 ТБ SSD (и до 4 ТБ HDD), сеть — Killer E3100G и Wi-Fi 7, из портов есть Thunderbolt 4.

Predator Orion 5000: для серьёзных геймеров

Predator Orion 5000 (PO5-667) включает процессор вплоть до Intel Core Ultra 7 265F и графику вплоть до NVIDIA GeForce RTX 5080. Поддерживается до 128 ГБ DDR5 7200 MT/s RGB, до 2 ТБ SSD и до 4 ТБ HDD. За температурный режим отвечает системный вентилятор Predator CycloneX 360 и 120-мм ARGB-кулер для CPU. Сетевые опции — Killer E3100G 2,5G Ethernet и Wi-Fi 7.


Обе модели Orion — в 45-литровых корпусах с закалённым стеклом (EMI-совместимо), ARGB-подсветкой, использованием до 65% переработанного пластика в общей массе пластика, фирменным ПО PredatorSense и пакетом Acer Intelligence Space.

Predator X27U F8: OLED с частотой до 720 Гц для киберспортсменов

Монитор Predator X27U F8 оснащён 26,5-дюймовой OLED-панелью WQHD (2560×1440) и поддерживает частоту вплоть до 720 Гц. Благодаря Dynamic Frequency Resolution (DFR) режимы переключаются между WQHD @ 540 Гц и 1280×720 @ 720 Гц. Цветовой охват — 99% DCI-P3, сертификация VESA DisplayHDR 500 True Black, поддержка AMD FreeSync Premium Pro.

Predator Aethon 550 TKL: точность и кастомизация

Клавиатура Predator Aethon 550 TKL — три режима подключения (провод, Bluetooth, 2,4 ГГц), до 150 часов3 автономной работы, хот-свап переключатели (синие/красные), сменные колпачки WASD, компактная TKL-раскладка (80%) и поклавишная RGB-подсветка с поддержкой Windows Dynamic Lighting.

Цена и доступность

  • Predator Orion 7000 (PO7-667): EMEA — Q1’2026 от €3999; Австралия — Q1’2026 от AUD 8199.
  • Predator Orion 5000 (PO5-667): EMEA — Q1’2026 от €2999; Австралия — Q1’2026 от AUD 4999.
  • Predator X27U F8: Северная Америка — Q1’2026 от $1299,99; EMEA — Q2’2026 от €1199; Китай — Q1’2026 от RMB 9999.
  • Predator Aethon 550 TKL (PKR400): Северная Америка — сентябрь от $129; EMEA — от €129.

Точные характеристики, цены и сроки зависят от региона.

Полные спецификации

Predator Helios 18P AI (PH18P-73)

  • ОС: Windows 11 Pro
  • Процессор: до Intel Core Ultra 9 285HX с Intel vPro
  • Графика: до NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU (1824 AI TOPS)
  • Дисплей: 18″, 16:10, Mini LED, WQUXGA (3840×2400) 4K, 120 Гц, HDR-режим 1000 нит, DCI-P3 100%, 3 мс
  • Память: до 192 ГБ ECC Memory
  • Накопители: до 6 ТБ PCIe Gen 5 SSD
  • Охлаждение: 2× 6-е поколение AeroBlade Metal, жидкий металл, векторные теплотрубки
  • Габариты: 400,96 (Д) × 307,9 (Ш) × 17,3–29,55 (В) мм; 15,7 (Д) × 12,1 (Ш) × .0.68–1.16 (В) дюйма
  • Вес: 3,5 кг (7,7 фунта) с 4-ячеечным АКБ и Mini LED дисплеем
  • Беспроводная связь: Intel Killer Wireless Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 или выше
  • Порты: 2× Thunderbolt 5 Type-C, 3× USB Type-A, HDMI 2.1, SD-кардридер
  • Аудио: DTS:X Ultra, 6 динамиков
  • Веб-камера: FHD 1920×1080 IR
  • ПО и функции: PredatorSense v5.0

Predator Orion 7000 (PO7-667)

  • ОС: Windows 11 Home
  • Процессор: до Intel Core Ultra 9 285K
  • Графика: до NVIDIA GeForce RTX 5090 GPU (3352 AI TOPS)
  • Память: до 128 ГБ DDR5 7200 MT/s XMP RGB
  • Накопители: до 6 ТБ SSD
    • PCIe Gen 5 NVMe M.2 SSD ×1
    • PCIe Gen 4 NVMe M.2 SSD ×2
  • Охлаждение: 360-мм СЖО CPU + Predator CycloneX 360
  • HDD: до 4 ТБ (2× 3,5″ SATA3)
  • Сеть: Killer E3100G 2.5G Ethernet
  • Беспроводная связь: до Wi-Fi 7, Thunderbolt 4
  • Питание: 1200 Вт
  • Слоты расширения:
    • PCIe Gen 5 x16: 1
    • PCIe M.2 WLAN: 1
    • PCIe Gen 5 x4 M.2 SSD: 1
    • PCIe Gen 4 x4 M.2 SSD: 2
  • Порты:
    • Спереди/сбоку: аудио (наушники+микрофон, микрофон) ×1; USB 3.2 Gen 2 Type-A ×2; USB 3.2 Gen 2×2 Type-C ×1
    • Сзади: LAN ×1; аудио (line in, audio out, mic) ×3; USB 2.0 Type-A ×2; USB 3.2 Gen 2 Type-A ×3; Thunderbolt 4 ×1
  • Габариты: 45 л; 216,4 (Ш) × 461,7 (Г) × 495,4 (В) мм
  • Особенности: стеклянная боковая панель (EMI), ARGB Pulsar 16,7 млн цветов, PCR-материалы, PredatorSense 4.0, Acer Intelligence Space, DTS:X Ultra

Predator Orion 5000 (PO5-667)

  • ОС: Windows 11 Home
  • Процессор: до Intel Core Ultra 7 265F
  • Графика: до NVIDIA GeForce RTX 5080 GPU (1801 AI TOPS)
  • Память: до 128 ГБ DDR5 7200 MT/s RGB
  • SSD: до 2 ТБ
    • PCIe Gen 5 NVMe M.2 ×1
    • PCIe Gen 4 NVMe M.2 ×1
  • HDD: до 4 ТБ (2× 3,5″ SATA3)
  • Охлаждение: Predator CycloneX 360 ARGB системный вентилятор; 120-мм ARGB для CPU
  • Сеть: Killer E3100G 2.5G Ethernet
  • Беспроводная связь: до Wi-Fi 7
  • Питание: 850 Вт
  • Слоты расширения: PCIe x16 ×1; PCIe M.2 WLAN ×1; PCIe M.2 SSD ×2
  • Порты:
    • Спереди/сбоку: аудио (наушники+микрофон, микрофон) ×1; USB 3.2 Type-A ×2; USB 3.2 Type-C ×1
    • Сзади: LAN ×1; аудио (line in, audio out, mic) ×3; USB 2.0 Type-A ×4; USB 3.2 Type-A ×1
  • Габариты: 45 л; 216,4 (Ш) × 461,7 (Г) × 495,4 (В) мм
  • Особенности: стеклянная боковая панель (EMI), ARGB Pulsar 16,7 млн цветов, PCR-материалы, PredatorSense 4.0, Acer Intelligence Space, DTS:X Ultra

Predator X27U F8

  • Панель: 26,5″, OLED, глянцевая
  • Разрешение и частота:
    • HDMI/DP/Type-C: 2560×1440 @ 540 Гц
    • DFR: 1280×720 @ 720 Гц
  • Время отклика: 0,01 мс / 0,03 мс (GTG)
  • Технологии: AMD FreeSync Premium Pro
  • Контраст: 1 500 000:1
  • Яркость: тип. 335 нит; пик 555 нит; 600 нит @ HDR 10%; пик 1500 нит @ HDR 1,5%
  • Углы обзора: 178°/178°
  • Охват: DCI-P3 99%; 10-бит, 1,07 млрд цветов
  • Входы: 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 2.1, Type-C (PD 90 Вт), 2× USB 3.2, USB (2 up, 2 down), SPK, аудиовыход
  • Крепление: VESA 100×100 мм
  • Динамики: 2×5 Вт
  • Питание: внешний БП (C13/C14)
  • Эргономика: наклон −5°…25°, поворот ±20°, портрет ±90°, высота 150 мм

Predator Aethon 550 TKL (PKR400)

  • Переключатели: Hot-Swappable Content Switches
  • Режимы: проводной + 2,4 ГГц + Bluetooth (тройной)
  • Подключение: съёмный кабель Type-C (1,6 м)
  • Форм-фактор: 80% TKL (87 клавиш)
  • Ресурс: 50 млн нажатий
  • Отклик/опрос: 1 мс @ 1000 Гц
  • Подсветка: поклавишная RGB
  • Anti-ghosting: N-Key rollover, Win-Lock
  • ПО: Predator Quarter Master, Windows Dynamic Lighting
  • Совместимость: Windows
  • Размеры/вес: 362×138×38 мм, 1051 г ±10 г
