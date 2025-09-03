IFA 2025: Acer представила Predator Helios 18P AI и новые устройства Predator для работы и игр
Acer анонсировала линейку Windows-ПК и периферию для геймеров и создателей контента. Главная новинка — гибридный ноутбук Predator Helios 18P AI для работы и игр. Также представлены настольные ПК Predator Orion 7000 и Orion 5000, клавиатура Predator Aethon 550 TKL и монитор Predator X27U F8.
Predator Helios 18P AI: гибридная мощь для работы и игр
Predator Helios 18P AI ориентирован на профессионалов, которым нужен портативный компьютер с производительностью уровня десктопа — для ИИ-инференса, разработки, монтажа и игр.
Ноутбук оснащается процессором вплоть до Intel Core Ultra 9 285HX с поддержкой Intel vPro для аппаратной безопасности и стабильности корпоративного уровня. Заявлена поддержка до 192 ГБ EEC-памяти, которая обнаруживает и исправляет типичные ошибки данных, снижая риск сбоев и «тихой» порчи информации. Графика — вплоть до NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop с DLSS 4. Хранилище — до 6 ТБ PCIe Gen 5 SSD, есть Thunderbolt 5 Type-C, Killer Ethernet E5000B и Wi-Fi 7.
Экран — 18 дюймов, соотношение 16:10. Вариант с Mini LED предлагает 4K WQUXGA (3840×2400), HDR-режим с пиком 1000 нит и 100% DCI-P3 — для генерации изображений, монтажа видео и 3D-рендеринга.
Система охлаждения: два металлических вентилятора 6-го поколения AeroBlade с толщиной лопастей 0,05 мм (одни из самых тонких), термоинтерфейс из жидкого металла и векторные тепловые трубки.
Predator Orion 7000: максимум производительности и продвинутое охлаждение
Настольный Predator Orion 7000 (PO7-667) рассчитан на геймеров, создателей и профессионалов. До Intel Core Ultra 9 285K с интегрированным NPU для ИИ-нагрузок и видеокарта вплоть до NVIDIA GeForce RTX 5090 обеспечивают трассировку лучей и DLSS 4 с Multi Frame Generation. Система поддерживает NVIDIA NIM Microservices — современные ИИ-модели для сборки ассистентов, агентов и рабочих процессов на системах класса NIM-ready.
Для стабильной работы под нагрузкой применяется связка Predator CycloneX 360 и СЖО процессора. Такая термоконструкция повышает эффективность охлаждения на 15%2 и снижает температуру материнской платы на 9 °C[ii]. Память — до 128 ГБ DDR5 7200 MT/s XMP RGB, накопители — до 6 ТБ SSD (и до 4 ТБ HDD), сеть — Killer E3100G и Wi-Fi 7, из портов есть Thunderbolt 4.
Predator Orion 5000: для серьёзных геймеров
Predator Orion 5000 (PO5-667) включает процессор вплоть до Intel Core Ultra 7 265F и графику вплоть до NVIDIA GeForce RTX 5080. Поддерживается до 128 ГБ DDR5 7200 MT/s RGB, до 2 ТБ SSD и до 4 ТБ HDD. За температурный режим отвечает системный вентилятор Predator CycloneX 360 и 120-мм ARGB-кулер для CPU. Сетевые опции — Killer E3100G 2,5G Ethernet и Wi-Fi 7.
Обе модели Orion — в 45-литровых корпусах с закалённым стеклом (EMI-совместимо), ARGB-подсветкой, использованием до 65% переработанного пластика в общей массе пластика, фирменным ПО PredatorSense и пакетом Acer Intelligence Space.
Predator X27U F8: OLED с частотой до 720 Гц для киберспортсменов
Монитор Predator X27U F8 оснащён 26,5-дюймовой OLED-панелью WQHD (2560×1440) и поддерживает частоту вплоть до 720 Гц. Благодаря Dynamic Frequency Resolution (DFR) режимы переключаются между WQHD @ 540 Гц и 1280×720 @ 720 Гц. Цветовой охват — 99% DCI-P3, сертификация VESA DisplayHDR 500 True Black, поддержка AMD FreeSync Premium Pro.
Predator Aethon 550 TKL: точность и кастомизация
Клавиатура Predator Aethon 550 TKL — три режима подключения (провод, Bluetooth, 2,4 ГГц), до 150 часов3 автономной работы, хот-свап переключатели (синие/красные), сменные колпачки WASD, компактная TKL-раскладка (80%) и поклавишная RGB-подсветка с поддержкой Windows Dynamic Lighting.
Цена и доступность
- Predator Orion 7000 (PO7-667): EMEA — Q1’2026 от €3999; Австралия — Q1’2026 от AUD 8199.
- Predator Orion 5000 (PO5-667): EMEA — Q1’2026 от €2999; Австралия — Q1’2026 от AUD 4999.
- Predator X27U F8: Северная Америка — Q1’2026 от $1299,99; EMEA — Q2’2026 от €1199; Китай — Q1’2026 от RMB 9999.
- Predator Aethon 550 TKL (PKR400): Северная Америка — сентябрь от $129; EMEA — от €129.
Точные характеристики, цены и сроки зависят от региона.
Полные спецификации
Predator Helios 18P AI (PH18P-73)
- ОС: Windows 11 Pro
- Процессор: до Intel Core Ultra 9 285HX с Intel vPro
- Графика: до NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU (1824 AI TOPS)
- Дисплей: 18″, 16:10, Mini LED, WQUXGA (3840×2400) 4K, 120 Гц, HDR-режим 1000 нит, DCI-P3 100%, 3 мс
- Память: до 192 ГБ ECC Memory
- Накопители: до 6 ТБ PCIe Gen 5 SSD
- Охлаждение: 2× 6-е поколение AeroBlade Metal, жидкий металл, векторные теплотрубки
- Габариты: 400,96 (Д) × 307,9 (Ш) × 17,3–29,55 (В) мм; 15,7 (Д) × 12,1 (Ш) × .0.68–1.16 (В) дюйма
- Вес: 3,5 кг (7,7 фунта) с 4-ячеечным АКБ и Mini LED дисплеем
- Беспроводная связь: Intel Killer Wireless Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 или выше
- Порты: 2× Thunderbolt 5 Type-C, 3× USB Type-A, HDMI 2.1, SD-кардридер
- Аудио: DTS:X Ultra, 6 динамиков
- Веб-камера: FHD 1920×1080 IR
- ПО и функции: PredatorSense v5.0
Predator Orion 7000 (PO7-667)
- ОС: Windows 11 Home
- Процессор: до Intel Core Ultra 9 285K
- Графика: до NVIDIA GeForce RTX 5090 GPU (3352 AI TOPS)
- Память: до 128 ГБ DDR5 7200 MT/s XMP RGB
- Накопители: до 6 ТБ SSD
- PCIe Gen 5 NVMe M.2 SSD ×1
- PCIe Gen 4 NVMe M.2 SSD ×2
- Охлаждение: 360-мм СЖО CPU + Predator CycloneX 360
- HDD: до 4 ТБ (2× 3,5″ SATA3)
- Сеть: Killer E3100G 2.5G Ethernet
- Беспроводная связь: до Wi-Fi 7, Thunderbolt 4
- Питание: 1200 Вт
- Слоты расширения:
- PCIe Gen 5 x16: 1
- PCIe M.2 WLAN: 1
- PCIe Gen 5 x4 M.2 SSD: 1
- PCIe Gen 4 x4 M.2 SSD: 2
- Порты:
- Спереди/сбоку: аудио (наушники+микрофон, микрофон) ×1; USB 3.2 Gen 2 Type-A ×2; USB 3.2 Gen 2×2 Type-C ×1
- Сзади: LAN ×1; аудио (line in, audio out, mic) ×3; USB 2.0 Type-A ×2; USB 3.2 Gen 2 Type-A ×3; Thunderbolt 4 ×1
- Габариты: 45 л; 216,4 (Ш) × 461,7 (Г) × 495,4 (В) мм
- Особенности: стеклянная боковая панель (EMI), ARGB Pulsar 16,7 млн цветов, PCR-материалы, PredatorSense 4.0, Acer Intelligence Space, DTS:X Ultra
Predator Orion 5000 (PO5-667)
- ОС: Windows 11 Home
- Процессор: до Intel Core Ultra 7 265F
- Графика: до NVIDIA GeForce RTX 5080 GPU (1801 AI TOPS)
- Память: до 128 ГБ DDR5 7200 MT/s RGB
- SSD: до 2 ТБ
- PCIe Gen 5 NVMe M.2 ×1
- PCIe Gen 4 NVMe M.2 ×1
- HDD: до 4 ТБ (2× 3,5″ SATA3)
- Охлаждение: Predator CycloneX 360 ARGB системный вентилятор; 120-мм ARGB для CPU
- Сеть: Killer E3100G 2.5G Ethernet
- Беспроводная связь: до Wi-Fi 7
- Питание: 850 Вт
- Слоты расширения: PCIe x16 ×1; PCIe M.2 WLAN ×1; PCIe M.2 SSD ×2
- Порты:
- Спереди/сбоку: аудио (наушники+микрофон, микрофон) ×1; USB 3.2 Type-A ×2; USB 3.2 Type-C ×1
- Сзади: LAN ×1; аудио (line in, audio out, mic) ×3; USB 2.0 Type-A ×4; USB 3.2 Type-A ×1
- Габариты: 45 л; 216,4 (Ш) × 461,7 (Г) × 495,4 (В) мм
- Особенности: стеклянная боковая панель (EMI), ARGB Pulsar 16,7 млн цветов, PCR-материалы, PredatorSense 4.0, Acer Intelligence Space, DTS:X Ultra
Predator X27U F8
- Панель: 26,5″, OLED, глянцевая
- Разрешение и частота:
- HDMI/DP/Type-C: 2560×1440 @ 540 Гц
- DFR: 1280×720 @ 720 Гц
- Время отклика: 0,01 мс / 0,03 мс (GTG)
- Технологии: AMD FreeSync Premium Pro
- Контраст: 1 500 000:1
- Яркость: тип. 335 нит; пик 555 нит; 600 нит @ HDR 10%; пик 1500 нит @ HDR 1,5%
- Углы обзора: 178°/178°
- Охват: DCI-P3 99%; 10-бит, 1,07 млрд цветов
- Входы: 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 2.1, Type-C (PD 90 Вт), 2× USB 3.2, USB (2 up, 2 down), SPK, аудиовыход
- Крепление: VESA 100×100 мм
- Динамики: 2×5 Вт
- Питание: внешний БП (C13/C14)
- Эргономика: наклон −5°…25°, поворот ±20°, портрет ±90°, высота 150 мм
Predator Aethon 550 TKL (PKR400)
- Переключатели: Hot-Swappable Content Switches
- Режимы: проводной + 2,4 ГГц + Bluetooth (тройной)
- Подключение: съёмный кабель Type-C (1,6 м)
- Форм-фактор: 80% TKL (87 клавиш)
- Ресурс: 50 млн нажатий
- Отклик/опрос: 1 мс @ 1000 Гц
- Подсветка: поклавишная RGB
- Anti-ghosting: N-Key rollover, Win-Lock
- ПО: Predator Quarter Master, Windows Dynamic Lighting
- Совместимость: Windows
- Размеры/вес: 362×138×38 мм, 1051 г ±10 г