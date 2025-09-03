На выставке IFA 2025 компания Acer анонсировала новые продукты для корпоративных пользователей: бизнес-ноутбук TravelMate X14 AI Copilot+ PC и три экологичных лазерных проектора серии Vero — XL2320p, XL2521 и SL2520n. Решения ориентированы на малый и средний бизнес, а также команды в условиях гибридной работы.

TravelMate X14 AI: компактный бизнес-ноутбук с поддержкой ИИ

Модель TravelMate X14 AI (TMX414-51) построена на базе процессора Intel Core Ultra 7 258V, обеспечивающего до 115 TOPS вычислительной мощности. Ноутбук поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопители PCIe объёмом до 1 ТБ. Работает устройство под управлением Windows 11 Pro с поддержкой Copilot+ PC и функций Recall (preview), Click to Do, улучшенного поиска, Cocreator в Microsoft Paint и Live Captions для мультиязычного перевода в реальном времени.





Вес новинки — 1,27 кг при толщине 15,9 мм. Корпус соответствует стандарту MIL-STD 810H и устойчив к вибрации, влажности и перепадам температур. Экран с диагональю 14 дюймов и форматом 16:10 доступен в вариантах WUXGA или OLED с яркостью до 500 нит и сертификацией TÜV Rheinland Low Blue Light.

Для видеозвонков предусмотрены технологии Acer PurifiedView 2.0 и PurifiedVoice 2.0, а также динамики с поддержкой DTS:X Ultra. Система безопасности включает Acer UserSensing 2.0: экран автоматически блокируется, если пользователь отходит.





Из интерфейсов доступны Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, два порта Thunderbolt 4, USB 3.2 Type-A, USB 2.0 Type-A, HDMI 2.1 и Ethernet.

Экологичные проекторы Acer Vero

Вместе с ноутбуком представлены три модели проекторов: XL2320p, XL2521 и SL2520n. Все они используют лазерные источники света без ртути, обеспечивая срок службы до 30 000 часов и на 40 % меньший расход энергии по сравнению с ламповыми решениями.





Vero XL2320p и XL2521 подходят для офисных помещений, обеспечивая яркость 4000 ANSI люмен и разрешение до Full HD.

Vero SL2520n оснащён короткофокусной оптикой и формирует 100-дюймовое изображение с расстояния 1,1 метра.

Общие характеристики: 360-градусная проекция, портретный режим, коррекция 2D и по углам, пылезащита по стандарту IP6X, работа 24/7, охват 93 % Rec.709 и контрастность 50 000:1. Проекторы оснащены встроенными динамиками на 15 Вт, спортивными режимами отображения (футбол для XL2, гольф для SL2520n), а также HDMI-портами (SL2520n дополнительно имеет Ethernet).

Корпус устройств выполнен из 50 % переработанного пластика, упаковка на 100 % пригодна для переработки.





