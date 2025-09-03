Компания Acer представила обновлённые игровые устройства серии Nitro, включая ноутбуки, настольные ПК и мониторы высокого разрешения. Новинки объединяют мощное «железо», умное ПО и яркую графику, делая их одинаково привлекательными для игр, творчества и повседневного использования.

Acer Nitro V 16: производительность и кинематографическая графика

Nitro V 16 (ANV16-72) оснащается процессором вплоть до Intel Core 9 270H и графикой NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU на архитектуре Blackwell. Видеокарты RTX 50-й серии обеспечивают DLSS 4, генерацию изображений с ускорением ИИ и поддержку NVIDIA NIM Microservices — готовых моделей ИИ для разработчиков и энтузиастов.





Экран WQXGA (2560×1600) с охватом 100% sRGB и частотой 180 Гц обеспечивает яркие и плавные визуальные эффекты. Система охлаждения с двумя вентиляторами, четырьмя воздухозаборниками и четырьмя выхлопами поддерживает стабильность при долгих игровых сессиях.

Acer Nitro V 16S: портативность и стиль

Nitro V 16S (ANV16S-71) ориентирован на тех, кто играет и работает на ходу. Тонкий металлический корпус толщиной менее 19,9 мм, 4-зонная RGB-клавиатура и экран WQXGA 180 Гц делают устройство универсальным решением для новичков и казуальных геймеров.





Аппаратная база аналогична Nitro V 16: процессор Intel Core 9 270H, графика NVIDIA RTX 5070, поддержка DLSS 4 и нейронного рендеринга.

Обе модели комплектуются NitroSense для настройки охлаждения, набором приложений Acer Experience Zone с ИИ-функциями, сетевой технологией Intel Killer DoubleShot Pro и портами Thunderbolt 4.





Nitro 70 и Nitro 50: настольные ПК с запасом мощности

Nitro 70 (N70X3D-100) получил процессор AMD Ryzen 9 9950X3D и графику NVIDIA RTX 5090 (3352 AI TOPS). Он поддерживает до 128 ГБ DDR5 6000 MT/s RAM и до 2 ТБ SSD PCIe Gen 4. Младшая модель Nitro 50 (N50-100) оснащается AMD Ryzen 7 8700G и NVIDIA RTX 5080, до 128 ГБ DDR5 5200 MT/s и до 2 ТБ SSD.

Обе модели используют систему охлаждения Nitro CycloneX 360 (+15% воздушного потока), а Nitro 70 дополнительно оснащён 360-мм СЖО. Корпуса — с закалённым стеклом, ARGB-подсветкой и долей PCR-пластика до 65%.





Новые мониторы Nitro: 4K, 5K и частота до 288 Гц

Acer представила четыре новые модели:

Nitro XV275K V6 — 27″, 4K UHD, 180 Гц, яркость 1000 нит, 97% DCI-P3, HDR10, AMD FreeSync Premium.

— 27″, 4K UHD, 180 Гц, яркость 1000 нит, 97% DCI-P3, HDR10, AMD FreeSync Premium. Nitro XV273U W1 — 27″, WQHD, до 275 Гц, HDR500, яркость 500 нит, 95% DCI-P3.

— 27″, WQHD, до 275 Гц, HDR500, яркость 500 нит, 95% DCI-P3. Nitro XV270X — 27″, 5K (5120×2880), контраст 2000:1, отклик 1 мс, 95% DCI-P3.

— 27″, 5K (5120×2880), контраст 2000:1, отклик 1 мс, 95% DCI-P3. Nitro XZ403CKR — 39,7″, изогнутый 1000R, 5K WUHD (5120×2160), поддержка DFR: WFHD @ 288 Гц, отклик 0,5 мс, динамики 5 Вт.

Цена и доступность