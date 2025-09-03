Компания Acer представила обновлённые игровые устройства серии Nitro, включая ноутбуки, настольные ПК и мониторы высокого разрешения. Новинки объединяют мощное «железо», умное ПО и яркую графику, делая их одинаково привлекательными для игр, творчества и повседневного использования.
Acer Nitro V 16: производительность и кинематографическая графика
Nitro V 16 (ANV16-72) оснащается процессором вплоть до Intel Core 9 270H и графикой NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU на архитектуре Blackwell. Видеокарты RTX 50-й серии обеспечивают DLSS 4, генерацию изображений с ускорением ИИ и поддержку NVIDIA NIM Microservices — готовых моделей ИИ для разработчиков и энтузиастов.
Экран WQXGA (2560×1600) с охватом 100% sRGB и частотой 180 Гц обеспечивает яркие и плавные визуальные эффекты. Система охлаждения с двумя вентиляторами, четырьмя воздухозаборниками и четырьмя выхлопами поддерживает стабильность при долгих игровых сессиях.
Acer Nitro V 16S: портативность и стиль
Nitro V 16S (ANV16S-71) ориентирован на тех, кто играет и работает на ходу. Тонкий металлический корпус толщиной менее 19,9 мм, 4-зонная RGB-клавиатура и экран WQXGA 180 Гц делают устройство универсальным решением для новичков и казуальных геймеров.
Аппаратная база аналогична Nitro V 16: процессор Intel Core 9 270H, графика NVIDIA RTX 5070, поддержка DLSS 4 и нейронного рендеринга.
Обе модели комплектуются NitroSense для настройки охлаждения, набором приложений Acer Experience Zone с ИИ-функциями, сетевой технологией Intel Killer DoubleShot Pro и портами Thunderbolt 4.
Nitro 70 и Nitro 50: настольные ПК с запасом мощности
Nitro 70 (N70X3D-100) получил процессор AMD Ryzen 9 9950X3D и графику NVIDIA RTX 5090 (3352 AI TOPS). Он поддерживает до 128 ГБ DDR5 6000 MT/s RAM и до 2 ТБ SSD PCIe Gen 4. Младшая модель Nitro 50 (N50-100) оснащается AMD Ryzen 7 8700G и NVIDIA RTX 5080, до 128 ГБ DDR5 5200 MT/s и до 2 ТБ SSD.
Обе модели используют систему охлаждения Nitro CycloneX 360 (+15% воздушного потока), а Nitro 70 дополнительно оснащён 360-мм СЖО. Корпуса — с закалённым стеклом, ARGB-подсветкой и долей PCR-пластика до 65%.
Новые мониторы Nitro: 4K, 5K и частота до 288 Гц
Acer представила четыре новые модели:
- Nitro XV275K V6 — 27″, 4K UHD, 180 Гц, яркость 1000 нит, 97% DCI-P3, HDR10, AMD FreeSync Premium.
- Nitro XV273U W1 — 27″, WQHD, до 275 Гц, HDR500, яркость 500 нит, 95% DCI-P3.
- Nitro XV270X — 27″, 5K (5120×2880), контраст 2000:1, отклик 1 мс, 95% DCI-P3.
- Nitro XZ403CKR — 39,7″, изогнутый 1000R, 5K WUHD (5120×2160), поддержка DFR: WFHD @ 288 Гц, отклик 0,5 мс, динамики 5 Вт.
Цена и доступность
- Nitro V 16 (ANV16-72): Северная Америка — октябрь, от $999,99; EMEA — ноябрь, от €1299.
- Nitro V 16S (ANV16S-71): Северная Америка — ноябрь, от $1099,99; EMEA — ноябрь, от €1399; Австралия — сентябрь, от AUD 2599.
- Nitro 70 (N70X3D-100): EMEA — декабрь, от €1999.
- Nitro XV275K V6: Северная Америка — Q1’2026, от $699,99; EMEA — Q2’2026, от €599; Китай — Q1’2026, от RMB 4999; Австралия — Q1’2026, от AUD 999.
- Nitro XV273U W1: Северная Америка — Q1’2026, от $299,99; EMEA — Q2’2026, от €279; Китай — Q1’2026, от RMB 1999.
- Nitro XV270X: Северная Америка — Q1’2026, от $899,99; EMEA — Q1’2026, от €699; Китай — Q1’2026, от RMB 4999; Австралия — Q1’2026, от AUD 1499.
- Nitro XZ403CKR: Северная Америка — Q1’2026, от $999,99; EMEA — Q1’2026, от €999; Китай — Q1’2026, от RMB 7999; Австралия — Q1’2026, от AUD 1899.