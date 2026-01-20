Компания GMKtec выпустила новый производительный мини-ПК NucBox K16, ориентированный на создателей контента, продвинутых пользователей и геймеров, которым нужна настольная производительность в компактном корпусе.

В основе устройства лежит процессор AMD Ryzen 7 7735HS на архитектуре Zen 3+. Он оснащён 8 ядрами и 16 потоками и способен разгоняться до 4,75 ГГц. За графику отвечает встроенное ядро Radeon 680M с частотой до 2200 МГц, подходящее для нетребовательных игр и рабочих задач.

Мини-ПК оснащён 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 6400 МТ/с. Память распаяна на плате и не подлежит апгрейду. Для хранения данных предусмотрена поддержка двух накопителей M.2 2280 с интерфейсом PCIe 4.0 x4, суммарным объёмом до 16 ТБ. В стандартной комплектации устройство поставляется с SSD PCIe 3.0 объёмом 512 ГБ или 1 ТБ.

Одной из ключевых особенностей NucBox K16 стали полнофункциональный порт USB4 и интерфейс OCuLink. USB4 обеспечивает скорость передачи данных до 40 Гбит/с, вывод изображения через DisplayPort 1.4 с разрешением до 8K при 60 Гц и поддержку зарядки Power Delivery мощностью до 100 Вт. Порт OCuLink позволяет подключать внешнюю видеокарту с пропускной способностью до 64 Гбит/с по PCIe Gen4.

На передней панели расположены кнопка питания, два порта USB 3.2 Gen 2, порт USB4 Type-C, 3,5-мм аудиоразъём и разъём OCuLink. Сзади находятся ещё два порта USB 3.2 Gen 2, HDMI, DisplayPort, два сетевых порта 2.5GbE и разъём питания. Система поддерживает одновременное подключение до трёх дисплеев.





Корпус выполнен из алюминия, обработанного на станках с ЧПУ, и имеет размеры 107 × 111 × 56 мм. Для охлаждения используются два вентилятора, медные тепловые трубки и продуманная система внутренней циркуляции воздуха, рассчитанная на поддержание низких температур под нагрузкой.

Официальные продажи GMKtec NucBox K16 стартуют 20 января 2026 года. Версия с 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ оценена в 679,99 доллара, а конфигурация с накопителем на 1 ТБ — в 729,99 доллара. Обе модели выходят по сниженной цене, по сравнению с рекомендованной стоимостью, которая составляет 899,99 и 949,99 доллара соответственно.