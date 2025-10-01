Утечка от Федеральной комиссии по связи США (FCC) подтвердила, что Apple готовит новые устройства, включая обновлённый MacBook Pro и iPad Pro с процессором M5.

В документах обнаружены ссылки на модельные номера, которые не соответствуют существующим продуктам Apple. Например, A3434 указывает на неизвестный MacBook Pro, вероятно с чипом M5. Также засветились номера, относящиеся к будущим iPad Pro:

A3357 — 11-дюймовый iPad Pro Wi-Fi

A3358/A3359 — 11-дюймовый iPad Pro Cellular

A3360 — 13-дюймовый iPad Pro Wi-Fi

A3361/A3362 — 13-дюймовый iPad Pro Cellular

Хотя технические характеристики пока не раскрыты, известно, что новые iPad Pro могут поддерживать Wi-Fi 7. При этом модель MacBook Pro с M5, судя по документам, такой поддержки не получит.

Документы FCC обычно подаются за несколько недель до официальных анонсов, поэтому есть вероятность, что новые iPad Pro представят до конца этого года. Что касается MacBook Pro с чипами M5, M5 Pro и M5 Max, их массовое производство должно начаться в ближайшее время, а релиз ожидается в конце 2025 или начале 2026 года.

Интересно, что FCC уже не впервые становится источником утечек. Ранее комиссия раскрыла схемы iPhone 16e, чего Apple явно не планировала. Но именно такие утечки поддерживают интерес к индустрии.





Таким образом, новая информация не добавляет деталей к будущим устройствам, но подтверждает: Apple активно готовит выход MacBook Pro и iPad Pro на базе M5.