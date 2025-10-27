Планшет iPad Pro следующего поколения, по данным Марка Гурмана из Bloomberg, получит систему паровой камеры, которая обеспечит более эффективное охлаждение и повысит производительность устройства. Новинка ожидается в 2027 году.

Использование паровой камеры позволит iPad Pro лучше справляться с ресурсоемкими задачами, сохраняя при этом высокую энергоэффективность. Кроме того, планшет будет оснащен новым чипом Apple M6, который, по данным инсайдера, будет производиться по 2-нм техпроцессу компании TSMC.

Для сравнения, текущие модели iPad Pro 2025 года, представленные на прошлой неделе, оснащены процессором M5, сетевым чипом N1 и модемом Apple C1X. Они также получили 12 ГБ оперативной памяти и ускоренную систему зарядки.