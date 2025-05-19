На выставке Computex 2025 компания ASUS представила совершенно новые и усовершенствованные модели игровых линеек ROG и TUF, охватывающие широкий спектр устройств: от компактных 14-дюймовых ноутбуков до настольных систем в форм-факторе Mid-Tower. Все представленные новинки оснащены графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 50-й серии, поддерживающими DLSS 4 и технологию аппаратной генерации кадров. В качестве центральных процессоров используются Intel Core Ultra и AMD Ryzen Zen 5 с интегрированными нейронными блоками для локальной обработки задач искусственного интеллекта.

Самыми производительными игровыми ноутбуками компании стали обновленные Strix G16 и Strix G18. В обеих моделях применяются процессоры Intel Core Ultra 9 275HX или AMD Ryzen 9 9955HX в сочетании с мобильными видеокартами RTX 50-й серии, вплоть до RTX 5090. Поддерживается до 32 ГБ оперативной памяти DDR5, а два слота M.2 PCIe 4.0 обеспечивают возможность организации RAID 0. Система охлаждения включает три вентилятора и испарительную камеру с жидкометаллическим термоинтерфейсом. Ноутбуки оснащены IPS-матрицами ROG Nebula диагональю 16 и 18 дюймов с разрешением 2560х1600 пикселей, частотой обновления 240 Гц и временем отклика 3 мс.

Переработанный Zephyrus G14 делает ставку на портативность: корпус из алюминия толщиной всего 16 мм имеет вес 1,5 кг. Внутри установлен Ryzen AI 9 270 с NPU до 50 TOPS, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500 и графический процессор RTX 5060 (95 Вт). Дисплей представлен 14-дюймовой OLED-матрицей с разрешением 2880х1800 пикселей, частотой 120 Гц и сертификацией VESA DisplayHDR 600. Для накопителей предусмотрен один слот M.2, а предустановленный SSD PCIe 4.0 имеет емкость 1 ТБ. Среди интерфейсов – Wi-Fi 7, USB4 и HDMI 2.1.

В линейке TUF впервые появился 18-дюймовый ноутбук – TUF Gaming A18. Он оснащается процессором Ryzen 7 260 и видеокартой RTX 5060 Laptop (до 140 Вт), а также дисплеем с разрешением 2560х1600 пикселей, частотой 240 Гц и соотношением сторон 16:10. Модели F16 и A16 получили Core Ultra 9 275HX и Ryzen 9 270 соответственно, а также графические адаптеры RTX 5070 Laptop для F16 и RTX 5060 Laptop для A16. Оба ноутбука оснащены 16-дюймовыми экранами с разрешением 2,5K и частотой 165 Гц.

Самый компактный представитель семейства TUF Gaming – модель A14. Ноутбук имеет 14-дюймовый экран, процессор Ryzen AI 7 350 и видеокарту RTX 5060 Laptop (100 Вт). При этом толщина корпуса составляет 17 мм, а вес – 1,46 кг.

В категории настольных компьютеров ASUS продемонстрировал две новые модели. ROG G700 – это компьютер в формате Mid-Tower объемом 38 литров с цельной стеклянной передней панелью и возможностью доступа к компонентам без использования инструментов. В максимальной конфигурации устанавливаются процессоры Intel Core Ultra с 24 ядрами и видеокарта RTX 5070 с 16 ГБ видеопамяти, а материнская плата на чипсете Z890 поддерживает до 128 ГБ оперативной памяти DDR5-7200. Модель TUF Gaming T500 с 45-литровым корпусом использует те же процессоры Core Ultra, но допускает установку видеокарт вплоть до RTX 5080. Десктоп оборудован 360-мм системой жидкостного охлаждения и прозрачной боковой панелью.

Старт продаж новых Strix G16, Strix G18, Zephyrus G14, а также TUF Gaming A14, A16, A18 и F16 состоялся сегодня, 19 мая, по следующим ценам:

Strix G18 — от 1699,99 долларов (136 700 руб.);

Strix G16 — от 1499,99 долларов (120 615 руб.);

Zephyrus G14 — от 1699,99 долларов (136 700 руб.);

TUF Gaming A16 — от 1699,99 долларов (136 700 руб.);

TUF Gaming A18 — от 1599,99 долларов (128 655 руб.);

TUF Gaming F16 — от 1599,99 долларов (128 655 руб.).

Цены на настольные ROG G700 и TUF T500 будут объявлены позже.