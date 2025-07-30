Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о полной стабилизации своего расписания. За 29 июля были выполнены 100% рейсов, все 216 парных рейсов из Москвы и 73 региональных рейса (в обход столичного узла), полностью соответствуя плану.

Расписание на 30 июля также выполняется в полном объёме

На 30 июля «Аэрофлот» заявил в расписании 241 парный рейс из Москвы и столько же обратно, а также 73 рейса по региональным направлениям. Все запланированные рейсы осуществляются в штатном режиме, без задержек и отмен.

Пассажиры могут отслеживать статус рейсов на онлайн-табло на сайте авиакомпании, а также на сайтах аэропортов и на информационных панелях в терминалах.

Предыстория: восстановление после кибератак

Напомним, что несколько дней назад компания пережила хакерскую атаку, которая затронула цифровую инфраструктуру «Аэрофлота». Тогда хакеры объявили о взломе внутренних систем, из-за чего авиакомпания столкнулась с серьёзными логистическими сбоями, задержками рейсов и проблемами с регистрацией пассажиров.

Технические службы компании оперативно отреагировали — были задействованы резервные серверы и восстановлены защищённые каналы связи. Уже к 28 июля «Аэрофлот» сообщил о постепенном возвращении к нормальному графику.

Сейчас, по данным перевозчика, работа полностью восстановлена — без сбоев в расписании и привязках к рейсам. Это означает, что рейсы, задержанные из-за кибератак, успешно компенсированы, а инфраструктура защищена и стабилизирована.



