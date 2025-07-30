Неожиданный инцидент произошёл на китайской платформе Weibo — официальный аккаунт поддержки Apple ненадолго опубликовал рекламный ролик нового складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip 7. Видео быстро удалили, но скриншоты уже разошлись по соцсетям, вызвав бурное обсуждение.
Возможные причины ошибки:
- Ошибка маркетингового агентства, работающего с обоими брендами
- Сбой платформы Weibo, из-за которого контент Samsung мог отобразиться в аккаунте Apple
Ни Apple, ни Weibo пока не прокомментировали ситуацию. Инцидент произошёл на фоне усиления конкуренции в сегменте складных смартфонов: Samsung недавно представила Galaxy Z Flip 7, а Apple, по слухам, готовит к 2026 году собственный складной iPhone.
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