Группа «М.Видео-Эльдорадо» опубликовала данные о продажах кофемашин в первом полугодии 2025 года. По итогам шести месяцев россияне приобрели 1,2 миллиона устройств на общую сумму 17 миллиардов рублей. Рынок вырос на 11 % как в денежном, так и в количественном выражении.

Топ-5 городов: Москва, Петербург и крупнейшие регионы

Лидерами по числу проданных кофемашин стали Москва и Санкт-Петербург — здесь развитие розничной сети сочетается с высокой культурой потребления кофе. Также в пятёрку вошли Екатеринбург, Краснодар и Новосибирск.

Автоматы лидируют по выручке, но не по количеству

Сегмент автоматических кофемашин занял 68,3 % выручки — благодаря встроенным кофемолкам, автоматическим капучинаторам и программируемым режимам. Рожковые кофеварки обеспечили 16,6 %, капсульные — 8,3 %, фильтрационные модели — 4,1 %, остальные типы устройств — менее 3 %.

Однако по числу проданных штук распределение более сбалансированное: по 22,7 % приходится на автоматы и фильтр-кофеварки, рожковые модели заняли 21,2 %, турецкие — 15,2 %, капсульные — 14,2 %. Таким образом, более доступные форматы сохраняют высокий спрос.

De’Longhi — лидер и в рублях, и по количеству

По выручке первое место занимает De’Longhi с долей 34,3 %, затем идут Polaris (7,3 %), Krups (6,7 %), Kitfort (3,4 %) и Tuvio (2 %). В штуках лидирует также De’Longhi (13,5 %), а следом — Kitfort (13,3 %), Polaris (5,2 %), Redmond (3 %) и Lumme (2,3 %).

Рынок формируется как за счёт премиальных брендов, так и доступных решений, особенно востребованных в регионах.





Все ценовые сегменты востребованы

Четверть продаж (25,2 %) пришлась на устройства стоимостью до 2 000 рублей. Сегмент 5 000–9 000 рублей занял 18,1 %, а категория 2 000–5 000 рублей — 15,4 %. Продажи в среднем классе (9 000–29 000 рублей) составили 22,5 %, технику дороже 29 000 рублей выбрали 18,8 % покупателей. Это говорит о зрелости категории и широкой представленности моделей на полке.