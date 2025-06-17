Компания Asus расширила линейку Vivobook S, выпустив четыре новые модели, ориентированные на студентов, профессионалов и креаторов. Устройства сочетают в себе поддержку AI-функций, компактный форм-фактор, современные дисплеи и продолжительное время автономной работы.

Vivobook S14 (S3407QA): Snapdragon, Copilot+ и до 30 часов работы

Модель Vivobook S14 (S3407QA) построена на базе процессора Qualcomm Snapdragon X Series с NPU, обеспечивающим производительность до 45 TOPS. Это устройство категории Copilot+ PC, предназначенное для задач, связанных с искусственным интеллектом. Ноутбук поставляется с предустановленными AI-приложениями от Asus.

Устройство получило 14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2.5K, яркостью 400 нит и охватом 100% пространства sRGB. Вес — 1,35 кг. Аккумулятор на 70 Втч обеспечивает до 30,5 часов автономной работы. Также в наличии Wi-Fi 6E, ИК-камера с шторкой конфиденциальности и порты USB 3.2 и USB 4.0.

Vivobook S14 (S3407CA): Intel Core Ultra и TÜV-сертификация

Другая версия Vivobook S14 оснащается процессором Intel Core Ultra 7 255H с графикой Intel и AI-модулем на 13 TOPS. Здесь используется 14-дюймовый FHD+ IPS-экран с сертификацией TÜV Rheinland и соотношением сторон 16:10. Вес — 1,39 кг, аккумулятор на 70 Втч рассчитан на до 20 часов работы. Поддерживаются DDR5-память, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и камера с поддержкой Windows Hello.

Vivobook S16 OLED (S3607CA): больше экран, тот же вес

Для тех, кто предпочитает более крупный экран, доступна модель Vivobook S16 OLED с 16-дюймовым дисплеем. Она предлагается либо с IPS-экраном с частотой обновления 144 Гц, либо с OLED-панелью с соотношением экрана к корпусу 89 процентов.

Модель оснащена процессором Intel Core Ultra 7 255H, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельным накопителем PCIe 4.0 объёмом 512 ГБ. Вес ноутбука — около 1,4 кг. Он унаследовал батарею на 70 Втч и прочную конструкцию от младших моделей.

Vivobook S16 (S3607VA): производительность и доступность

Бюджетный вариант в линейке — Vivobook S16 (S3607VA) с процессором Intel Core i7-13620H. Он также оснащён 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц. Устройство весит 1,4 кг и комплектуется 16 ГБ DDR5-памяти.

В числе других характеристик — военная степень прочности, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, необходимые порты ввода-вывода и аккумулятор на 70 Втч с быстрой зарядкой на 65 Вт.

Цены и доступность