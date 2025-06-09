Компания ASUS официально представила две новые портативные игровые консоли — ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X — созданные в партнерстве с Xbox. Эти устройства работают под управлением Windows и, наконец, могут решить многие проблемы, с которыми сталкивались другие портативные консоли на базе Windows.

ASUS ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X: аппаратное обеспечение

Если говорить о технических характеристиках, обе модели оснащены 7-дюймовой IPS-экраном с частотой обновления 120 Гц, разрешением 1080p и защитным стеклом Gorilla Glass Victus. В базовой версии ROG Xbox Ally установлен процессор AMD Ryzen Z2 A на базе архитектуры RDNA 2. Устройство оборудовано аккумулятором емкостью 60 Втч, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ встроенной памяти и двумя портами USB-C (поддержка USB 3.2 Gen 2 и DisplayPort 2.1).

Модель ROG Xbox Ally X — более продвинутая версия — оснащена чипом Ryzen Z2 Extreme, который включает 24 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ встроенной памяти и портом USB-C с поддержкой USB 4.0 и Thunderbolt 4. Более дорогая версия также имеет аккумулятор емкостью 80 Втч. Обе модели поддерживают расширение памяти через слот microSD, сменные твердотельные накопители M.2 2280, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 и зарядку мощностью до 65 Вт.

Преимущества и особенности

Главная сила этих устройств — оптимизация программного обеспечения. Несмотря на то что обе консоли работают под управлением Windows, они в основном предназначены для полноценного режима работы как портативная консоль Xbox. Это означает, что устройство ощущается больше как переносная игровая приставка Xbox.

Новые программные решения позволяют минимизировать фоновую активность системы: отключение обоев рабочего стола, панели задач и некоторых функций Windows освобождает до 2 ГБ оперативной памяти, что повышает производительность игр и энергоэффективность. Также есть специальная кнопка Xbox для быстрого вызова панели игр через ASUS Armory Crate.

Дополнительные улучшения включают оптимизированный экран блокировки и переключатель задач для управления системой с помощью контроллера. Кроме того, портативная консоль обеспечивает доступ к крупнейшей игровой библиотеке Steam, что делает ее универсальным устройством для геймеров.