Компания Dreame Technology начала продажи новой линейки роботов-пылесосов D20 — устройств среднего класса с функциями, ранее доступными только в премиум-моделях. В серию вошли четыре модели: D20, D20 Plus, D20 Pro и D20 Ultra. Последняя получила ключевые технологии старших моделей — систему DuoScrub и функцию RoboSwing для эффективной влажной уборки.
Флагманская технология в модели среднего класса
D20 Ultra — самая продвинутая модель в линейке — оснащена двойной системой швабр DuoScrub, способной удалять стойкие загрязнения и пятна за счёт вращения и прижима к поверхности. Технология RoboSwing поворачивает заднюю часть корпуса робота, позволяя ему достигать труднодоступных участков у плинтусов и в углах, что повышает эффективность в этих зонах до 60 %.
Интеллектуальная работа с разными покрытиями
Все модели серии D20 оснащены мощной системой всасывания Vormax с силой до 13 000 Па. D20 Ultra дополнительно распознаёт ковровые покрытия с помощью ультразвука, автоматически увеличивает мощность и поднимает швабры на 10,5 мм, предотвращая намокание ворса.
Модель Ultra получила аккумулятор на 5200 мА·ч с временем работы до 260 минут. Поддерживается ускоренная зарядка — на 30 % быстрее предыдущих поколений. Система Pathfinder с лазерной навигацией и 3DAdapt обеспечивает точное картографирование и эффективное движение по помещению без повторов.
Управление через приложение и адаптация под пользователя
Через приложение Dreamehome пользователи могут:
- задавать режимы уборки,
- строить карты помещений и зон с ограниченным доступом,
- выбирать сценарии для многоэтажных домов,
- настраивать индивидуальные параметры для ковров и деликатных покрытий.
Технические характеристики и цены
|D20
|D20 Plus
|D20 Pro
|Основная щетка
|HyperStream DetanglingDuoBrush (двухкомпонентная, вращается в противоположные стороны)
|HyperStream DetanglingDuoBrush (двухкомпонентная, вращается в противоположные стороны)
|HyperStream DetanglingDuoBrush (двухкомпонентная, вращается в противоположные стороны)
|Автоочистка контейнера
|Нет
|Автоматическое опустошение в базовой станции (мешок 5 л)
|Нет
|Система навигации
|Pathfinder (лазерная) + 3DAdapt
|Pathfinder (лазерная) + 3DAdapt
|Single-Laser 3D Structured Light
|Распознавание препятствий
|Объезд препятствий
|Объезд препятствий
|Распознавание порогов до 20 мм
|Объем пылесборника
|500 мл
|500 мл
|700 мл
|Усиленное всасывание на коврах
|да
|да
|да
|Резервуар для воды
|350 мл
|350 мл
|350 мл
|Регулировка влажности
|До 32 уровней
|До 32 уровней
|До 32 уровней
|Совместимость с голосовыми ассистентами
|Да
|Да
|Да
До 11 августа на них действуют специальные цены:
- D20 – 26 990 руб. Далее 27 990 руб.
- D20 Plus – 32 990 руб. Далее 34 990 руб.
- D20 Ultra – 47 990 руб. Далее 49 990 руб.
- D20 Pro – 29 990 руб. Далее 32 990 руб.
Доступность и позиционирование
Новая серия Dreame D20 предназначена для пользователей, которым важны мощность, универсальность и интеллектуальные функции при умеренной цене. Модели подойдут для уборки в домах с различными типами напольных покрытий, в том числе при наличии домашних животных.
Роботы-пылесосы доступны в официальном интернет-магазине Dreame с 30 июля 2025 года.