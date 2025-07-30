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Компания Dreame Technology начала продажи новой линейки роботов-пылесосов D20 — устройств среднего класса с функциями, ранее доступными только в премиум-моделях. В серию вошли четыре модели: D20, D20 Plus, D20 Pro и D20 Ultra. Последняя получила ключевые технологии старших моделей — систему DuoScrub и функцию RoboSwing для эффективной влажной уборки.

Содержание
1. Флагманская технология в модели среднего класса
2. Интеллектуальная работа с разными покрытиями
3. Продвинутая навигация и автономность
4. Управление через приложение и адаптация под пользователя
5. Технические характеристики и цены
6. Доступность и позиционирование

Флагманская технология в модели среднего класса

D20 Ultra — самая продвинутая модель в линейке — оснащена двойной системой швабр DuoScrub, способной удалять стойкие загрязнения и пятна за счёт вращения и прижима к поверхности. Технология RoboSwing поворачивает заднюю часть корпуса робота, позволяя ему достигать труднодоступных участков у плинтусов и в углах, что повышает эффективность в этих зонах до 60 %.

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Интеллектуальная работа с разными покрытиями

Все модели серии D20 оснащены мощной системой всасывания Vormax с силой до 13 000 Па. D20 Ultra дополнительно распознаёт ковровые покрытия с помощью ультразвука, автоматически увеличивает мощность и поднимает швабры на 10,5 мм, предотвращая намокание ворса.

Продвинутая навигация и автономность

Модель Ultra получила аккумулятор на 5200 мА·ч с временем работы до 260 минут. Поддерживается ускоренная зарядка — на 30 % быстрее предыдущих поколений. Система Pathfinder с лазерной навигацией и 3DAdapt обеспечивает точное картографирование и эффективное движение по помещению без повторов.

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Управление через приложение и адаптация под пользователя

Через приложение Dreamehome пользователи могут:

  • задавать режимы уборки,
  • строить карты помещений и зон с ограниченным доступом,
  • выбирать сценарии для многоэтажных домов,
  • настраивать индивидуальные параметры для ковров и деликатных покрытий.

Технические характеристики и цены

 D20D20 PlusD20 Pro
Основная щеткаHyperStream DetanglingDuoBrush (двухкомпонентная, вращается в противоположные стороны)HyperStream DetanglingDuoBrush (двухкомпонентная, вращается в противоположные стороны)HyperStream DetanglingDuoBrush (двухкомпонентная, вращается в противоположные стороны)
Автоочистка контейнераНетАвтоматическое опустошение в базовой станции (мешок 5 л)Нет
Система навигацииPathfinder (лазерная) + 3DAdaptPathfinder (лазерная) + 3DAdaptSingle-Laser 3D Structured Light
Распознавание препятствийОбъезд препятствийОбъезд препятствийРаспознавание порогов до 20 мм
Объем пылесборника500 мл500 мл700 мл
Усиленное всасывание на коврахдада                        да
Резервуар для воды350 мл350 мл350 мл
Регулировка влажностиДо 32 уровнейДо 32 уровнейДо 32 уровней
Совместимость с голосовыми ассистентамиДаДаДа


До 11 августа на них действуют специальные цены:


  • D20 – 26 990 руб. Далее 27 990 руб. 
  • D20 Plus – 32 990 руб. Далее 34 990 руб. 
  • D20 Ultra – 47 990 руб. Далее 49 990 руб.
  • D20 Pro – 29 990 руб. Далее 32 990 руб.
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Доступность и позиционирование

Новая серия Dreame D20 предназначена для пользователей, которым важны мощность, универсальность и интеллектуальные функции при умеренной цене. Модели подойдут для уборки в домах с различными типами напольных покрытий, в том числе при наличии домашних животных.

Роботы-пылесосы доступны в официальном интернет-магазине Dreame с 30 июля 2025 года.

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