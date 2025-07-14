Компания ASUS анонсировала видеокарту ROG Astral RTX 5090 Real Gold Edition. Главное отличие от аналогов – это не просто золотое покрытие, а цельное исполнение из золота: электронные компоненты интегрированы непосредственно в пятикилограммовый золотой брусок.

Этот экстраординарный продукт был продемонстрирован на Bilibili World 2025. Общий вес корпуса составляет 7,2 кг, из которых 5 кг приходятся на чистое золото. Ожидать появления видеокарты в свободной продаже не стоит – даже исходя из текущей стоимости золота, цена новинки превысит 500 000 долларов (примерно 39 млн руб.).

До этого ASUS представил более доступную версию ROG Astral RTX 5090 Dhahab Edition с позолоченным корпусом. Несмотря на довольно высокую цену (более 10 000 долларов – 779 тыс. руб.), ее, по крайней мере, можно купить.