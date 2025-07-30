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Компания Motorola расширила линейку серии G, представив в Индии новый Moto G86 5G Power — смартфон с мощной начинкой, ёмким аккумулятором и защищённым дизайном. Устройство, анонсированное ещё в мае 2025 года, выйдет в продажу 6 августа.

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Содержание
1. Ключевые характеристики Moto G86 5G Power
2. Цена, цвета и дата выхода
3. Вывод

Ключевые характеристики Moto G86 5G Power

Дисплей и производительность

  • 6,67-дюймовый pOLED-экран с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит
  • Защита Gorilla Glass 7i
  • 4-нм процессор MediaTek Dimensity 7400 с графикой Mali-G615 MC2
  • 8 ГБ оперативной памяти (LPDDR4x) + 128 ГБ встроенной (с поддержкой карт microSD до 1 ТБ)

Камеры

  • Основная камера:
  • 50 МП (Sony LYT-600) с оптической стабилизацией (OIS) и диафрагмой f/1.8
  • 8 МП сверхширокоугольный сенсор с поддержкой макросъёмки
  • Фронтальная камера: 32 МП (Quad Pixel, f/2.2)

Аккумулятор и зарядка

  • 6720 мАч с 33-ваттной быстрой зарядкой TurboPower

Дополнительные особенности

  • Сканер отпечатков пальцев в дисплее
  • Стереодинамики с Dolby Atmos
  • Поддержка 5G (SA/NSA), Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.4, GPS/ГЛОНАСС/Beidou
  • Защита IP68/IP69 и сертификация MIL-STD-810H (ударопрочность)
  • 2 крупных обновления Android + 4 года обновлений безопасности

Цена, цвета и дата выхода

  • Стоимость: 17 999 индийских рупий (~$206) за версию 8/128 ГБ
  • Цвета:
  • Pantone Cosmic Sky
  • Pantone Golden Cypress
  • Pantone Spellbound
  • Продажи стартуют 6 августа на Flipkart, официальном сайте Motorola и в офлайн-магазинах.
  • Бонусы при покупке:
  • Скидка 1000 ₹ по банковским картам
  • Дополнительные 1000 ₹ за обмен старого устройства

Вывод

Moto G86 5G Power выглядит отличным выбором для тех, кто ищет выносливый смартфон с долгим временем работы, качественным экраном и хорошими камерами по доступной цене. А благодаря защите от воды и пыли он подойдёт и для активного использования.

Осталось дождаться тестов, чтобы проверить, насколько хорошо он справляется с играми и повседневными задачами.

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