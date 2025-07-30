Компания Motorola расширила линейку серии G, представив в Индии новый Moto G86 5G Power — смартфон с мощной начинкой, ёмким аккумулятором и защищённым дизайном. Устройство, анонсированное ещё в мае 2025 года, выйдет в продажу 6 августа.

Ключевые характеристики Moto G86 5G Power

Дисплей и производительность

6,67-дюймовый pOLED-экран с разрешением 1,5K , частотой 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит

с разрешением , частотой и пиковой яркостью Защита Gorilla Glass 7i

4-нм процессор MediaTek Dimensity 7400 с графикой Mali-G615 MC2

с графикой 8 ГБ оперативной памяти (LPDDR4x) + 128 ГБ встроенной (с поддержкой карт microSD до 1 ТБ)

Камеры

Основная камера :

: 50 МП (Sony LYT-600) с оптической стабилизацией (OIS) и диафрагмой f/1.8

с оптической стабилизацией (OIS) и диафрагмой 8 МП сверхширокоугольный сенсор с поддержкой макросъёмки

сенсор с поддержкой макросъёмки Фронтальная камера: 32 МП (Quad Pixel, f/2.2)

Аккумулятор и зарядка

6720 мАч с 33-ваттной быстрой зарядкой TurboPower

Дополнительные особенности

Сканер отпечатков пальцев в дисплее

в дисплее Стереодинамики с Dolby Atmos

с Поддержка 5G (SA/NSA) , Wi-Fi 802.11ac , Bluetooth 5.4 , GPS/ГЛОНАСС/Beidou

, Wi-Fi , , Защита IP68/IP69 и сертификация MIL-STD-810H (ударопрочность)

и сертификация (ударопрочность) 2 крупных обновления Android + 4 года обновлений безопасности

Цена, цвета и дата выхода

Стоимость : 17 999 индийских рупий (~$206) за версию 8/128 ГБ

: (~$206) за версию Цвета :

: Pantone Cosmic Sky

Pantone Golden Cypress

Pantone Spellbound

Продажи стартуют 6 августа на Flipkart , официальном сайте Motorola и в офлайн-магазинах.

на , официальном сайте и в офлайн-магазинах. Бонусы при покупке :

: Скидка 1000 ₹ по банковским картам

по банковским картам Дополнительные 1000 ₹ за обмен старого устройства

Вывод

Moto G86 5G Power выглядит отличным выбором для тех, кто ищет выносливый смартфон с долгим временем работы, качественным экраном и хорошими камерами по доступной цене. А благодаря защите от воды и пыли он подойдёт и для активного использования.

Осталось дождаться тестов, чтобы проверить, насколько хорошо он справляется с играми и повседневными задачами.