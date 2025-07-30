Компания Motorola расширила линейку серии G, представив в Индии новый Moto G86 5G Power — смартфон с мощной начинкой, ёмким аккумулятором и защищённым дизайном. Устройство, анонсированное ещё в мае 2025 года, выйдет в продажу 6 августа.
Ключевые характеристики Moto G86 5G Power
Дисплей и производительность
- 6,67-дюймовый pOLED-экран с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит
- Защита Gorilla Glass 7i
- 4-нм процессор MediaTek Dimensity 7400 с графикой Mali-G615 MC2
- 8 ГБ оперативной памяти (LPDDR4x) + 128 ГБ встроенной (с поддержкой карт microSD до 1 ТБ)
Камеры
- Основная камера:
- 50 МП (Sony LYT-600) с оптической стабилизацией (OIS) и диафрагмой f/1.8
- 8 МП сверхширокоугольный сенсор с поддержкой макросъёмки
- Фронтальная камера: 32 МП (Quad Pixel, f/2.2)
Аккумулятор и зарядка
- 6720 мАч с 33-ваттной быстрой зарядкой TurboPower
Дополнительные особенности
- Сканер отпечатков пальцев в дисплее
- Стереодинамики с Dolby Atmos
- Поддержка 5G (SA/NSA), Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.4, GPS/ГЛОНАСС/Beidou
- Защита IP68/IP69 и сертификация MIL-STD-810H (ударопрочность)
- 2 крупных обновления Android + 4 года обновлений безопасности
Цена, цвета и дата выхода
- Стоимость: 17 999 индийских рупий (~$206) за версию 8/128 ГБ
- Цвета:
- Pantone Cosmic Sky
- Pantone Golden Cypress
- Pantone Spellbound
- Продажи стартуют 6 августа на Flipkart, официальном сайте Motorola и в офлайн-магазинах.
- Бонусы при покупке:
- Скидка 1000 ₹ по банковским картам
- Дополнительные 1000 ₹ за обмен старого устройства
Вывод
Moto G86 5G Power выглядит отличным выбором для тех, кто ищет выносливый смартфон с долгим временем работы, качественным экраном и хорошими камерами по доступной цене. А благодаря защите от воды и пыли он подойдёт и для активного использования.
Осталось дождаться тестов, чтобы проверить, насколько хорошо он справляется с играми и повседневными задачами.
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии