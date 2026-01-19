Компания Beelink раскрыла подробности о новой линейке флагманских мини-ПК, которые будут продаваться по всему миру. Модели SER10 Pro и SER10 Max придут на смену серии SER9 и будут построены на процессорах AMD с архитектурой Gorgon Point, а также получат поддержку проводной сети 10 Гбит/с. Основные различия между новинками будут заключаться в конфигурациях памяти и наборе интерфейсов.

В течение прошлого года Beelink постепенно выпустила модели SER9, SER9 Pro и SER9 Max, оснащённые различными процессорами AMD, включая Ryzen 7 H 255 и Ryzen AI 9 HX 370. Теперь компания готовится перейти к новому поколению устройств. При этом стартовой моделью неожиданно станет не базовый SER10, а сразу версии SER10 Pro и SER10 Max.

Обе новинки будут использовать процессор AMD Ryzen AI 9 HX 470. По сути, он мало отличается от Ryzen AI 9 HX 370: основные изменения сводятся к поддержке более быстрой оперативной памяти, а также к немного повышенным частотам центрального и графического процессоров. Из-за этого прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением, как ожидается, будет незначительным.

Информацию о ценах и точных сроках начала продаж Beelink пока не раскрыла, ограничившись заявлением о скором выходе устройств. На данный момент известно, что компания будет разделять SER10 Pro и SER10 Max по следующим параметрам:

SER10 Pro будет доступен в цветах Amber Orange, Emerald Green, Frost Silver и Space Grey. Он получит распаянную оперативную память LPDDR5X. Конфигурации предусматривают 32 ГБ оперативной памяти и накопитель на 1 ТБ либо 64 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища. Среди особенностей — встроенные микрофоны и динамики, а также Ethernet с пропускной способностью 10 Гбит/с.





SER10 Max выйдет в цветах Frost Silver и Space Grey. В этой модели используется съёмная оперативная память DDR5 в формате SODIMM. Конфигурации памяти и накопителя аналогичны версии Pro: 32 или 64 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенного хранилища. Из ключевых интерфейсов заявлен сетевой порт 10 Гбит/с, без встроенных микрофонов и динамиков.

Таким образом, Beelink делает ставку на минимальные, но важные различия между двумя версиями, ориентируясь на пользователей, которым важны либо компактность и интеграция, либо гибкость при апгрейде памяти.