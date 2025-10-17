Компания также готовит обновлённые Mac Studio и Mac mini на базе M5 Pro и M5 Max

Apple планирует представить новые MacBook Air с процессором M5 весной 2026 года. Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман. Помимо этого, компания работает над серией MacBook Pro с чипами M5 Proи M5 Max, которые выйдут в начале года.

Без редизайна, но с обновлённым «железом»

Ни MacBook Air, ни MacBook Pro в 2026 году не получат визуальных изменений — Apple сосредоточилась на обновлении процессоров. Более масштабный редизайн MacBook Pro ожидается только к концу 2026-го или началу 2027 года.

Именно тогда появится тонкая и лёгкая версия ноутбука с OLED-дисплеем и сенсорным экраном, что станет первым крупным обновлением дизайна Pro-линейки с 2021 года.

MacBook Air, напомним, изменился в 2022 году, а в 2023-м получил 15-дюймовую модификацию. По слухам, в 2027 году ноутбук может перейти на обновлённую LCD-панель, что, вероятно, приведёт к небольшому редизайну.





Разработка Mac Studio, Mac mini и новых дисплеев

Вместе с ноутбуками Apple готовит обновления настольных систем — Mac Studio и Mac mini. Обе модели, по данным Гурмана, получат чипы M5 Pro или M5 Max, но сроки их релиза пока не уточняются.

Кроме того, компания разрабатывает два внешних дисплея, один из которых станет вторым поколением Studio Display. Не исключено, что обновлённые мониторы представят одновременно с новыми Mac Studio и Mac mini.