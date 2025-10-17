Первый ноутбук с OLED-дисплеем и чипом M6 выйдет в 2026–2027 году

Apple готовит к выпуску первую модель MacBook Pro с сенсорным экраном. По данным Bloomberg и журналиста Марка Гурмана, компания планирует представить устройство в конце 2026-го или начале 2027 года — одновременно с новым процессором M6.

Что известно о сенсорном MacBook Pro

По информации Гурмана, ноутбук получит OLED-дисплей — ту же технологию, что используется в iPhone и iPad Pro. Это будет первый случай, когда Apple применит OLED в серии MacBook.

Инженеры компании разрабатывают усиленные петли и экранный блок, чтобы исключить типичную для сенсорных ноутбуков проблему — подвижность или пружинящий эффект при касании. Также ожидается отказ от «чёлки» в верхней части экрана: вместо неё появится круглый вырез под камеру, напоминающий Dynamic Island в iPhone.

Сенсорная версия станет премиальной модификацией обычного MacBook Pro без тачскрина. Текущий 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M5 стоит $1999, а версия с сенсорным экраном обойдётся на несколько сотен долларов дороже.





Почему это важно

Ранее основатель Apple Стив Джобс выступал против вертикальных сенсорных экранов, считая их неудобными для длительной работы. Компания придерживалась этой позиции более десяти лет. Только в 2023 году инженеры Apple начали активно исследовать возможность создания сенсорного MacBook.

В 2024 году вице-президент Apple по маркетингу iPad и Mac Том Богер уверял, что выпуск сенсорного ноутбука не планируется. Однако новый отчёт Bloomberg показывает: концепция изменилась.

Apple уже пыталась объединить клавиатуру и сенсорное управление в 2016 году, выпустив MacBook Pro с Touch Bar. Однако сенсорная панель не стала популярной и была снята с производства в 2023 году.

Большинство производителей ноутбуков давно предлагают сенсорные модели, поэтому Apple фактически догоняет рынок — как это было с внедрением искусственного интеллекта в свои продукты.