По данным Марка Гурмана из Bloomberg, новейшие модели Apple скоро поступят в массовое производство. В последнем выпуске информационного бюллетеня Power On Гурман сообщил, что Apple «близка к началу массового производства следующих моделей MacBook Pro, MacBook Air и двух новых мониторов Mac». Выпуск этих обновлённых продуктов запланирован на конец этого года — начало следующего.

Ранее в этом году Гурман отмечал, что производство MacBook Pro с процессором M5 ожидается во второй половине 2025 года. Судя по всему, Apple сохранит привычный график релизов: осенью выйдет новейший MacBook Pro, а весной — обновлённый MacBook Air. Однако в июльском выпуске своей рассылки Гурман упоминал, что «Apple теперь планирует выпустить MacBook Pro в начале следующего года».

Кроме будущих моделей MacBook, ожидается обновление одного из двух новых мониторов Mac — вероятно, Studio Display. Впервые представленный в марте 2022 года, Studio Display может получить апгрейд с дисплеем mini-LED, а также улучшения яркости и цветопередачи, согласно слухам.