Apple готовит серию релизов в ближайшие недели: новый недорогой MacBook на A18 Pro, обновлённые M5‑варианты MacBook Air и Pro, как минимум один внешний дисплей с улучшённой частотой обновления, а также обновления iPad и новый базовый iPhone. Это не просто словесная переброска — компания собирается заполнить сразу несколько пустот в своей линейке и попытаться расширить аудиторию без крупных промо-ивентов.

Какие новые продукты Apple готовит

Новый недорогой MacBook с чипом A18 Pro, экран чуть меньше 13 дюймов, корпуса в нескольких цветах.

MacBook Air на M5 — в основном обновление характеристик без радикального редизайна.

MacBook Pro с M5 Pro и M5 Max — обновлённые профессиональные модели.

По крайней мере один новый внешний дисплей для Mac с повышенной частотой обновления и улучшенной картинкой.

Новый базовый iPhone (вероятно iPhone 17e), обновлённый базовый iPad и M4 iPad Air.

Сроки тоже жесткие: выходы приурочены к циклу обновлений macOS 26.3, а анонсы могут начаться уже в начале марта. То есть Apple не откладывает: изменения в портфеле пойдут волнами, а не единичным мероприятием.

Почему это важно для пользователей и конкурентов

Главная интрига — дешевый MacBook на A18 Pro. Apple пока осторожно расширяет низшую ценовую границу своих ноутбуков: если новый маленький colourful‑MacBook окажется и недорогим, и достаточно быстрым за счёт мобильного чипа A‑серии, то он может переложить часть спроса с дешёвых Windows‑лэптопов и Chromebook на macOS. Для пользователя это означает больше выбора внутри экосистемы Apple; для конкурентов — дополнительное давление на ценовую и маркетинговую политику.

Обновления Pro‑моделей с M5 Pro/M5 Max — закономерный шаг: Apple развивает верхний сегмент, где продаёт высокую маржу. Но выпускать и «бюджетник», и премиум одновременно — это баланс: Apple рискует уменьшить среднюю цену корзины, если массовый спрос сместится в сторону дешёвого варианта.

Контекст: прецеденты и рынок

Прецедент уже был: переход на M‑чипы в 2020-2022 годах изменил восприятие Mac в сегменте производительности и автономности. Тогда Apple смогла предложить ноутбук с конкуретной производительностью и отличной энергоэффективностью, что сильно подпортило планы Intel и PC‑партнёров. Сейчас стратегия похожа, но с другим ударением — расширение ассортимента по цене и форм‑факторам.





Категория внешних мониторов — больное место Apple. Studio Display критиковали за цену и ограничения по сравнению с профессиональными панелями от LG, Dell и BenQ. Появление нового дисплея с более высокой частотой обновления и улучшенной картинкой — попытка вернуть хотя бы часть пользователей, которые ушли к сторонним производителям за лучшим сочетанием цена/качество.

Кому это выгодно и кто проигрывает

Выигрывают: покупатели, которым нужен недорогой, но современный Mac; разработчики приложений для macOS и iOS, получающие большую базу пользователей; сами Apple — если новые модели подстегнут продажи и сервисную выручку. Проигрывают: производители недорогих Windows‑лэптопов и производители дисплеев без сильного продуктового преимущества; частично — ритейлеры, которые привыкли надувать маржу на премиум‑моделях.

Публичный риск для Apple — каннибализация: если дешёвый MacBook будет слишком конкурентоспособным, продажи более дорогих Air/Pro могут просесть. Но Apple умеет управлять модельным рядом цветами, конфигурациями и маркетингом, чтобы минимизировать этот эффект.

Чего ждать дальше

Следующая пара недель будет интересна не только количеством анонсов, но и тем, как Apple расставит цены и каналы продаж. Если компания действительно запустит цветной A18 Pro MacBook по агрессивной цене — это может задать тон всему рынку ноутбуков на 2026 год. Остальное — вопрос деталей: конфигураций, доступности и реальной производительности новых чипов в ноутбуках.