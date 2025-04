LG Electronics стала лауреатом международной премии Red Dot Design Award 2025, получив 35 наград, включая две в категории Best of the Best. Премия ежегодно присуждается за достижения в области промышленного дизайна и считается одной из трёх крупнейших в мире в своей области.

Высшие награды получили два продукта: телевизор LG SIGNATURE OLED T и домашний хаб Self-Driving AI Home Hub (Q9).

Телевизор LG SIGNATURE OLED T стал первым в мире прозрачным OLED-телевизором с беспроводным подключением. Модель оснащена 77-дюймовым дисплеем с разрешением 4K и поддерживает переключение между прозрачным и стандартным режимами отображения. Это устройство отмечено в категории Best of the Best за уникальные конструктивные и функциональные решения.

Вторую награду Best of the Best получил проект Self-Driving AI Home Hub — мобильное устройство для взаимодействия с системами умного дома. Оно использует программную платформу LG FURON и технологию Affectionate Intelligence. Устройство способно перемещаться по дому и отображать информацию с помощью цифровых «глаз», реагируя на действия пользователя. Оно также получило признание в метакатегории Innovative Design.

Помимо двух главных наград, LG получила ещё 32 премии в различных продуктовых категориях. Среди отмеченных устройств — телевизоры, холодильники, стиральные и сушильные машины, системы кондиционирования воздуха, очистители, аудиосистемы, мониторы и решения в области робототехники.

Red Dot Design Award — одна из самых авторитетных премий в сфере промышленного дизайна. Она оценивает новые разработки по критериям функциональности, инновационности, качества исполнения и эстетики. В жюри входят эксперты из различных стран.

Результаты Red Dot Award дополнили успех LG на другой международной премии — iF Design Award 2025, где компания также получила 36 наград. Некоторые продукты, включая LG QNED, LG StanbyME 2 и LG SIGNATURE с функцией Smart InstaView, получили награды как на iF, так и на Red Dot.