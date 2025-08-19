kijgr8wjv72p6g8qcysneb 1200 80.jpg
SoftBank Group объявила о покупке акций Intel на сумму $2 млрд по цене $23 за штуку. Сделка оформлена через соглашение о покупке ценных бумаг и должна помочь американскому производителю чипов привлечь дополнительные средства на фоне финансовых трудностей. При этом SoftBank по-прежнему сохраняет контрольный пакет акций Arm.

Содержание
1. Условия сделки и значение для Intel
2. Ставка на американские полупроводники и ИИ
3. Заявления руководителей

Условия сделки и значение для Intel

Акции Intel сегодня торгуются ниже балансовой стоимости компании. Рыночная капитализация составляет около $103 млрд, тогда как стоимость её недвижимости и производственных мощностей оценивается в $109 млрд. Таким образом, вложение для SoftBank выглядит одновременно выгодной финансовой возможностью и стратегическим шагом.


$2 млрд — сумма относительно небольшая для отрасли. По современным меркам строительство одного передового завода по выпуску чипов обходится в $20–30 млрд и выше, в зависимости от масштабов производства и используемого оборудования. Тем не менее эти средства станут подспорьем для Intel, которая ежеквартально несёт многомиллиардные убытки.

Ставка на американские полупроводники и ИИ

В официальных заявлениях Intel и SoftBank подчеркнули, что инвестиция направлена на укрепление позиций США в сфере передовых технологий и полупроводникового производства. Для SoftBank сделка также связана с планами активнее участвовать в развитии искусственного интеллекта, где важную роль играет доступ к современным производственным мощностям.


Если Intel сумеет успешно реализовать новые продукты и технологические процессы 18A и 14A, компания станет ценным партнёром для SoftBank. Это принесёт выгоды и для Arm, и для Ampere, находящихся под контролем японского холдинга.

Заявления руководителей

Глава SoftBank Масайоси Сон заявил:


«Полупроводники — основа каждой отрасли. Более 50 лет Intel остаётся надёжным лидером в сфере инноваций. Эта стратегическая инвестиция отражает нашу уверенность в том, что производство и поставки передовых чипов в США будут расширяться, а Intel сыграет ключевую роль в этом процессе».

Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан отметил:

«Мы рады углубить отношения с SoftBank, компанией, которая стоит в авангарде многих направлений новых технологий и разделяет нашу приверженность развитию лидерства США в области технологий и производства. Я ценю доверие, которое Масайоси Сон оказал Intel, вложив средства в наше будущее».

