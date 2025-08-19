Xiaomi расширила политику поддержки своих устройств и теперь предлагает до шести лет обновлений программного обеспечения. Речь идёт не только о флагманах, но и о планшетах и смартфонах среднего уровня.

Первым такие обязательства получили Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra, а затем к ним присоединились и другие модели. Более длительная поддержка позволяет дольше сохранять актуальность устройств и защищать их от новых угроз, снижая потребность в частых апгрейдах.





Какие устройства Xiaomi получат шесть лет обновлений

Официальный список смартфонов и планшетов с расширенным сроком поддержки:

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Poco F7

Poco F7 Pro

Poco F7 Ultra

Redmi Note 14 (4G)

Для этих моделей компания гарантирует шесть лет обновлений безопасности. Они не добавляют новых функций и не меняют интерфейс, но обеспечивают защиту от уязвимостей.





Помимо этого, все устройства из списка получат четыре крупных обновления Android с новыми возможностями и интерфейсными улучшениями. Одним из них станет HyperOS 3 на базе Android 16.

Xiaomi и рекорды по срокам поддержки

Политика шести лет обновлений ставит Xiaomi в один ряд с лидерами рынка Android. Более того, некоторые устройства бренда, такие как Redmi Pad 2, получают до семи лет обновлений безопасности — больше, чем у Samsung и Google.





Особое внимание заслуживает то, что в список включены не только флагманы, но и более доступные модели вроде Redmi Note 14 (4G) и Poco F7. Это делает долгосрочную поддержку доступной широкой аудитории и может задать новый стандарт для рынка.