Apple представила четвёртую публичную бета-версию iOS 26. Обновление вышло одновременно с iPadOS 26 и macOS 26, приблизив релиз финальной версии системы, который ожидается уже в следующем месяце.

Что нового в iOS 26 Public Beta 4

Обновление стало доступно в понедельник, спустя неделю после выхода третьей публичной беты. В iOS 26 Public Beta 4 исправлены ошибки и учтены изменения, которые ранее появились в седьмой версии разработческой сборки iOS 26.





Apple традиционно выпускает крупные обновления iOS, macOS, iPadOS и watchOS в сентябре. Публичные бета-сборки позволяют пользователям протестировать новые функции заранее и помочь компании в финальной отладке системы перед официальным релизом.

Запуск iOS 26 совпадёт с выходом iPhone 17

Ожидается, что релиз финальной версии iOS 26 состоится в сентябре и совпадёт с презентацией нового iPhone 17. Таким образом, пользователи смогут оценить новые возможности системы вместе с выходом следующего поколения смартфонов Apple.





Как установить iOS 26 Public Beta

Попробовать iOS 26 Public Beta 4 можно уже сейчас. Для этого достаточно зарегистрироваться в программе тестирования Apple и скачать прошивку через настройки устройства. Эксперты советуют устанавливать бета-версии только на запасные смартфоны и обязательно делать резервную копию данных, чтобы избежать потери информации в случае ошибок.