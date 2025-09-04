Компания Dreame Technology на выставке IFA 2025 в Берлине сделала ставку на новую серию устройств для умного дома. Главным анонсом стала линейка роботов-пылесосов Dreame Aqua, разработанная специально для более глубокой и гигиеничной влажной уборки. В центре внимания — системы очистки с использованием чистой воды в реальном времени, которые обеспечивают по-настоящему стабильный результат и создают новый стандарт ухода за полами.

Новая философия уборки: серия Dreame Aqua

Если раньше роботы-пылесосы в основном сочетали сухую уборку с базовым протиранием пола, то серия Aqua призвана полностью пересмотреть подход к влажной очистке. Она развивает традиции флагманской линейки Dreame X, где впервые появились дисковые швабры, но теперь компания пошла дальше.





Ключевая особенность Aqua — роликовая швабра, которая сама промывается чистой водой во время работы. Это позволяет исключить эффект «размазывания грязи» и поддерживать одинаково высокий уровень чистоты на протяжении всего цикла уборки.

Dreame утверждает, что серия Aqua станет одной из флагманских в ассортименте бренда и будет получать новые версии с каждым поколением, закрепляя лидерство компании в сегменте умной уборки.





Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete

Модель Aqua10 Ultra Roller Complete — это робот-пылесос, в котором объединены сразу несколько запатентованных технологий.

AquaRoll : роликовая швабра промывается чистой водой в реальном времени, при этом грязная жидкость автоматически собирается в отдельный резервуар.

: роликовая швабра промывается чистой водой в реальном времени, при этом грязная жидкость автоматически собирается в отдельный резервуар. FluffRoll : поднимает пыль и эффективно борется с въевшимися загрязнениями, включая линии затирки плитки.

: поднимает пыль и эффективно борется с въевшимися загрязнениями, включая линии затирки плитки. AutoSeal Roller Guard : защищает ковры от случайного намокания.

: защищает ковры от случайного намокания. ThermoHub: система термической самоочистки, которая прогревает ролик до 100 °C, чтобы он оставался свежим и готовым к следующему запуску.

Эта модель рассчитана на семьи с маленькими детьми, владельцев домашних животных и тех, кто сталкивается с постоянными загрязнениями. Roller Complete способен справляться с частыми уборками, требующими гигиенического результата.





Dreame Aqua10 Ultra Track Complete

Второй представитель новой серии — Aqua10 Ultra Track Complete. В отличие от Roller Complete, он делает ставку на систему TrackSync Constant Hot Water Mopping. Это первая разработка Dreame, которая обеспечивает постоянную подачу горячей воды с температурой 45 °C.

Технология TrackSync поддерживает влажность и температуру ролика на стабильном уровне, а автоматическое пополнение раствора исключает риск снижения качества уборки.





Главное отличие этой модели — увеличенная площадь контакта и более сильное прижимное давление, что позволяет ей справляться с трудными, прилипшими пятнами и даже глубокими щелями в полу. Track Complete оптимизирована для твердых покрытий и подходит для домов с камнем, плиткой или ламинатом.

Когда и по какой цене появится Dreame Aqua

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete выйдет 8 сентября 2025 года по цене 1499 евро. В течение первых двух недель устройство будет доступно со скидкой 200 евро.

выйдет 8 сентября 2025 года по цене 1499 евро. В течение первых двух недель устройство будет доступно со скидкой 200 евро. Dreame Aqua10 Ultra Track Complete стартует в тот же день, стоимость — 1499 евро, доступные цвета — белый и черный.

Что ждет пользователей в 2026 году

Компания также анонсировала выпуск новых устройств в начале 2026 года. В этот период в продаже появятся Dreame Cyber10 Ultra и серия A3 AWD, которые должны расширить линейку решений для умного дома.