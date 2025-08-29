Владельцы iPhone хотели бы видеть в смартфоне новые функции на базе искусственного интеллекта. Наиболее ожидаемыми стали синхронный перевод с иностранного языка и расшифровка звонков (31% респондентов), а также умные напоминания (19%), показал опрос Яндекс Маркета.

Опрос также показал, что iPhone помогает владельцам решать как рабочие, так и бытовые задачи. Для работы смартфон применяет каждый третий (31%) владелец — чаще всего для проверки почты и документов (37%), управления задачами (29%) и фото- и видеосъёмки (25%). Помимо рабочих задач iPhone активно используют для оплаты товаров и услуг (38%), а также как средство связи и общения в соцсетях (30%).





Apple входит в топ-3 самых востребованных брендов смартфонов на Яндекс Маркете. Самыми популярными моделями в этом году стали iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 и iPhone 13.

На Яндекс Маркете уже стартовал предзаказ на iPhone 17. Вносить заранее предоплату не потребуется. К заказу также станут доступны чехлы и аксессуары для новых моделей iPhone от Commo — бренда Яндекс Фабрики.





Исследование основано на данных опроса 1279 владельцев iPhone из 17 регионов России в возрасте от 18 лет.

* Apple Intelligence доступен на iPhone 15 Pro, 15 Pro Max и в линейке iPhone 16 (при iOS 18.1 и новее) и помогает работать с текстами — от редактирования и изменения стиля до пересказа писем, создавать эмодзи и изображения через Genmoji и Image Playground, убирать лишние объекты на фото с помощью «умного ластика», а также сортировать уведомления в режиме Reduce Interruptions.



