Компания Caviar анонсировала новую лимитированную линейку люксовых смартфонов Victory Collection, созданную на базе iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. В коллекцию вошли пять моделей — Magma, Onyx, Polar, Adamant и Ultramarine, каждая из которых символизирует разные качества лидерства и силы. Всего будет выпущено по 19 экземпляров каждого дизайна, что подчеркивает эксклюзивность серии.

Корпус смартфонов выполнен из титана аэрокосмического класса или усиленной стали, а для отделки использованы премиальные материалы — крокодиловая кожа, телячья кожа и кожа Hermès Epsom. Прочность и глубина покрытия обеспечиваются с помощью передовой технологии PVD.

Victory Magma сочетает чёрный титан с ярко-оранжевыми акцентами и вставками из крокодиловой кожи, отражая энергию вулкана и харизму. Victory Onyx выполнен из полированного титана и чёрной телячьей кожи, ориентирован на минимализм и прагматичность.

Victory Polar использует белую крокодиловую кожу и титан с гильоше, символизируя баланс и утончённость. Victory Adamant объединяет сталь с коричневым PVD-покрытием и кожу Hermès, олицетворяя силу и стойкость. Victory Ultramarine выделяется ярко-синим кожаным оформлением в обрамлении полированного титана, подчёркивая амбиции и достоинство.

Каждый смартфон поставляется в интерактивной подарочной коробке вместе с коллекционной монетой и позолоченным 24-каратным ключом.





Стоимость устройств начинается от $10 060 за модель Ultramarine. Onyx и Polar оценены в $10 200, Adamant — в $10 490, а самой дорогой стала версия Magma за $10 630. Все пять моделей уже доступны для заказа на официальном сайте Caviar.