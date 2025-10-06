В рамках масштабного сотрудничества, анонсированного на церемонии в Сеуле, Samsung и OpenAI договорились о совместных проектах в сферах полупроводников, центров обработки данных, судостроения, облачных сервисов и морских технологий.

Ключевым направлением соглашения стало участие Samsung Electronics в качестве стратегического партнера по поставкам памяти для инициативы OpenAI Project Stargate — масштабного проекта по созданию инфраструктуры нового поколения для искусственного интеллекта. В рамках этого сотрудничества Samsung будет поставлять энергоэффективные решения DRAM, способные обеспечить потребность OpenAI в объеме до 900 000 пластин в месяц, что подчеркнет стремление компании удовлетворить возросший спрос на вычислительные ресурсы.

Дополнительно Samsung SDS займется дизайн и эксплуатацией дата-центров на базе ИИ, а также станет реселлером ChatGPT Enterprise в Южной Корее, помогая местным компаниям внедрять и масштабировать решения OpenAI.

Особое внимание уделяется созданию плавучих дата-центров — инновационной альтернативе традиционным решениям, которая позволяет снизить затраты, уменьшить воздействие на окружающую среду и решать проблему нехватки земли для строительства. Такие объекты смогут работать на солнечной энергии, аккумуляторах и даже атомных реакторах, что делает их экологически устойчивым и чрезвычайно гибким решением для обработки данных.

Объявление о сотрудничестве последовало вскоре после новости о значимых инвестициях Nvidia — 100 миллиардов долларов — в OpenAI, что подчеркивает растущее стремление организации снизить зависимость от крупного партнера Microsoft и развивать собственную инфраструктуру. Конкуренция в области искусственного интеллекта быстро усиливается, и такие крупные шаги позволяют OpenAI укрепить позиции, конкурируя с такими гигантами, как Meta* и Google.





* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.