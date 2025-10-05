Baseus выпустила новую многофункциональную док-станцию Nomos NU1 Air Spacemate 12-in-1 (Mac), ориентированную на пользователей macOS. Главной особенностью устройства стала поддержка DisplayLink и возможность вывода двух внешних дисплеев в формате 4K@60 Гц, что всё ещё редкость среди совместимых с Mac решений. Благодаря этому владельцы MacBook смогут расширять рабочее пространство сразу на три экрана: два внешних и один встроенный.

Модель выполнена в компактном вертикальном корпусе в цвете Space Grey, визуально сочетающемся с техникой Apple.

Док-станция оснащена 12 портами:

2 × HDMI (4K@60Hz)

2 × DisplayPort (4K@60Hz)

2 × USB-C (10 Гбит/с)

2 × USB-A (5 Гбит/с)

2 × USB-A (480 Мбит/с)

1 × USB-C PD (100 Вт)

1 × Ethernet (1 Гбит/с)

Все разъёмы подключаются к ноутбуку через один встроенный кабель USB-C.

Baseus интегрировала интеллектуальную систему управления питанием, которая распределяет энергию в зависимости от используемых портов. На корпусе также есть кнопка для быстрого блокирования экрана или активации энергосберегающего режима, в котором питание идёт только на зарядку ноутбука.





Станция поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с. Это делает её удобным инструментом для видеомонтажёров, 3D-дизайнеров и других специалистов, работающих с тяжёлыми файлами.

Стоимость Nomos NU1 Air Spacemate составляет $199.99.