OpenAI и известный дизайнер Джонни Айв, ранее работавший в Apple, испытывают серьёзные технические сложности при создании нового устройства без экрана, пишет Financial Times.

Напомним, в мае OpenAI приобрела стартап io, основанный Айвом и главой OpenAI Сэмом Альтманом, за 6,5 млрд долларов. Тогда Альтман заявил, что команда Айва поможет создать «новое поколение компьютеров на базе искусственного интеллекта». Первые устройства ожидались к запуску в 2026 году.

По данным FT, цель проекта — разработать компактное устройство размером с ладонь, которое сможет воспринимать голосовые и визуальные сигналы из окружающей среды и отвечать на запросы пользователей. Однако остаются нерешённые вопросы, связанные с «личностью» ассистента, безопасностью данных и вычислительной инфраструктурой, что может отсрочить запуск.

Одним из вызовов стало управление моделью поведения: устройство планируется сделать в формате «всегда включено», чтобы оно реагировало на происходящее вокруг без явной команды. Но команда пока не решила, как добиться того, чтобы ассистент вмешивался только тогда, когда это действительно нужно, и вовремя завершал диалог.