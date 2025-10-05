Компания Asus анонсировала свой первый моноблок, сертифицированный как Copilot+ PC, — ExpertCenter P600 AiO. Модель ориентирована на корпоративных пользователей и оснащается новыми процессорами AMD Ryzen AI 300 «Krackan Point». Устройство доступно в версиях с экранами 23,8 и 27 дюймов с разрешением FHD и опциональной сенсорной панелью.

Моноблок комплектуется процессорами Ryzen AI 5 330 или Ryzen AI 7 350. Старшая версия получила 8 ядер, 16 потоков и встроенный NPU, обеспечивающий до 50 TOPS производительности в задачах ИИ. Поддерживается до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и до 2 ТБ SSD-накопителя.

В числе интерфейсов — Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, HDMI-in и HDMI-out, USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB-C, LAN (RJ45) и слот для замка Kensington. Также предусмотрены встроенные стереодинамики.

Особое внимание уделено функциям для онлайн-встреч. Пакет ExpertMeet включает интеллектуальные инструменты: автоматическую транскрипцию, перевод субтитров на разные языки, создание резюме встреч, а также улучшенную камеру с автонастройкой кадра и освещения. Дополняет это система шумоподавления для более чистого звука.

Экран почти без рамок с отношением площади дисплея к корпусу 93%. Подставка поддерживает регулировку по высоте, наклон, поворот и разворот экрана, также возможен монтаж на кронштейн VESA. Панель обеспечивает углы обзора 178° и сниженное излучение синего света (TÜV-сертификация).





Для безопасности используется пакет ExpertGuardian с защитой аппаратного, программного обеспечения и прошивки, поддержкой обновлений BIOS до пяти лет, биометрическим входом, модулем TPM 2.0 и годовой подпиской McAfee+ Premium. Система Adaptive Lock автоматически авторизует пользователя по лицу и блокирует ПК, когда он отходит.

Моноблок соответствует военному стандарту прочности MIL-STD 810H. Также предусмотрены «зелёные» опции через Asus Carbon Partner Services и интеграцию Digital Product Passport.

Asus ExpertCenter P600 AiO уже доступен для покупки на глобальном рынке. Цена зависит от региона и конфигурации. Устройство поставляется с Windows 11 Pro или Home и дополнительными аксессуарами — клавиатурой, мышью и подставкой.