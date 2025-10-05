Генеральный директор Apple Тим Кук, ставший лицом компании за годы своего руководства, постепенно приближается к моменту ухода с поста. По данным известного инсайдера Марка Гурмана, наиболее вероятным преемником Кука станет старший вице-президент по аппаратной инженерии Джон Тернус.

Тернус уже получил широкую известность — именно он презентовал новый флагман Apple в этом году, iPhone Air. По словам Гурмана, маркетинговая команда компании сделала это неслучайно: Тернус воспринимается как харизматичный и располагающий к себе лидер, которого публика хорошо узнаёт.

В пользу Тернуса играет его технический бэкграунд. В отличие от Кука, который больше ориентировался на менеджмент и бизнес-операции, Тернус глубоко понимает устройство продуктов Apple и способен демонстрировать искреннюю увлечённость ими.

Кроме того, сейчас он примерно в том же возрасте, в котором Тим Кук стал CEO, что делает его наиболее подходящей кандидатурой. В последние годы Тернус всё чаще появляется в интервью, на презентациях и даже в розничных магазинах в день релиза устройств, укрепляя свой публичный имидж.

Хотя в числе возможных кандидатов упоминается и Крейг Федериги, именно возраст и активное продвижение Тернуса в публичной сфере делают его фаворитом.





При этом пользователи и индустрия, несомненно, будут скучать по Тиму Куку. Его привычные вступления на мероприятиях Apple давно стали частью фирменного стиля компании. Но времена меняются — и вместе с ними, вероятно, изменится и формат будущих презентаций.