Компания Honor анонсировала новые доступные модели X5c и X5c Plus на рынке Южной Африки. Смартфоны получили почти идентичные характеристики, отличаясь в основном камерами, вариантами памяти и цветами корпуса.

Оба устройства оснащены 6,74-дюймовым TFT LCD-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и разрешением 720 × 1600 пикселей. Экран поддерживает функции Eye Comfort и Dynamic Dimming для снижения нагрузки на зрение.

За производительность отвечает процессор MediaTek Helio G81 с графикой Mali-G52 MC2, до 4 ГБ оперативной памяти (плюс 4 ГБ виртуальной) и до 128 ГБ встроенной памяти. Батарея ёмкостью 5260 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 15 Вт.

Различия касаются в первую очередь камер: Honor X5c получил двойной модуль с главным сенсором на 13 Мп и дополнительным 0,08 Мп QVGA-сенсором, а Honor X5c Plus оснащён основной камерой на 50 Мп. Фронтальная камера в обоих случаях — 5 Мп.

Смартфоны поддерживают работу с двумя SIM-картами, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 5 ГГц.



