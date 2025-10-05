Xiaomi в прошлом месяце представила флагманы Xiaomi 15T и 15T Pro для мирового рынка, а теперь появились первые сведения о следующем поколении. В базе данных IMEI обнаружены модели серии Xiaomi 17T, что намекает на скорый релиз — всего через полгода после выхода текущих устройств.

Интересно, что компания пропустит название «16T», как ранее пропустила «Xiaomi 16» для китайского рынка. Согласно базе данных, глобальная версия Xiaomi 17T имеет номер 2602DPT53G, а индийская — 2602DPT53I. Это может означать возвращение Т-линейки в Индию впервые с момента выхода Xiaomi 11T в 2021 году.

Глобальные версии Xiaomi 17T Pro зарегистрированы под номерами 2602EPTC0G и 2602EPTC0R, но индийской модификации у Pro-модели не будет.

Число «2602» в кодировке моделей указывает на возможный мировой релиз серии в феврале 2026 года. По предварительным данным, Xiaomi 17T получит чипсет Dimensity 8500, а старший 17T Pro — Dimensity 9500. Также ожидается, что новинки станут одними из первых глобальных устройств Xiaomi с предустановленной HyperOS 3.