В этом месяце iQOO представит сразу два флагмана — iQOO 15 и более доступный iQOO Neo 11. Первый будет построен на Snapdragon 8 Elite Gen 5, как и Neo 11, который, по свежим данным инсайдеров, тоже получит этот процессор, предлагая уровень производительности топ-класса по более низкой цене.

Смартфон оснастят плоским 2K OLED-экраном с ультразвуковым сканером отпечатков под дисплеем. За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч с поддержкой 100-ваттной быстрой зарядки.

Для игр Neo 11 получит фирменный Monster Supercore Engine, такой же, как у iQOO 15, обеспечивающий стабильный FPS даже в самых тяжёлых проектах.

По дизайну новинка будет напоминать предшественника, но получит металлическую рамку и защиту IP68 от воды и пыли. Ориентировочная цена — $350.

Neo 11 станет конкурентом другим устройствам на Snapdragon 8 Elite, которые также готовятся к релизу в Китае в этом месяце: OnePlus Ace 6, Realme GT 8 и Redmi K90.



