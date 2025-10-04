Motorola в конце прошлого месяца начала тизерить в Китае модель X70 Air, а теперь стало известно, что на международном рынке устройство выйдет под названием Edge 70. По данным инсайдера Эвана Бласса (@evleaks), толщина смартфона составит менее 6 мм, что ставит его в один ряд с Samsung Galaxy S25 Edge, iPhone Air, Tecno Spark Slim и Tecno Pova Slim.

В сеть также утёк промо-ролик, демонстрирующий устройство с разных ракурсов и сразу в трёх цветовых вариантах. Запуск X70 Air в Китае ожидается до конца этого месяца, но сроки глобальной презентации Edge 70 пока не раскрыты. Для сравнения, прошлый Edge 60 был представлен в апреле, но, по слухам, ждать так долго выхода новой модели на мировой рынок не придётся — Motorola намерена активно включиться в «гонку тончайших смартфонов».

По ранним утечкам, Edge 70 получит 50-Мп основную камеру с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный объектив с углом обзора 120 градусов, а также стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.