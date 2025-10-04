Индийский бренд Lava готовит к запуску преемника прошлогоднего Agni 3. На официальном сайте компании появился тизер, подтверждающий, что Lava Agni 4 дебютирует в ноябре 2025 года.

Судя по тизеру, новинка лишится одной из самых необычных особенностей Agni 3 — второго сенсорного AMOLED-дисплея на задней панели. Также изменится и компоновка основной камеры: у Agni 4 будет новый дизайн модуля.

Точные технические характеристики смартфона пока не раскрыты. Lava не назвала даже дату презентации, однако ожидается, что в ближайшие недели начнётся полноценная промо-кампания.

Напомним, Lava Agni 3 вышел в октябре 2024 года и предлагал процессор Dimensity 7300X, 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и разрешением 1200p, дополнительный 1,74-дюймовый экран на задней панели, настраиваемую Action Key и защиту по стандарту IP64.